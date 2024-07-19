Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Доллар еще немного подорожал на бирже

Опубликовано:

Доллары лежат на столе
Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

По итогам сегодняшних торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара поднялся чуть больше чем на 1 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

Так, на данный момент один доллар США в Казахстане стоит 478,28 тенге. Со вчерашнего дня американская валюта подорожала на 1,03 тенге.

При этом, согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 472,4-475 тенге, продажа – 476,9-477,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 472,4-473,5 тенге, продажа – 477,4-477,5 тенге.

А в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 474,9-475,7 тенге, продажа – 476,4-477 тенге;
  • в Астане: покупка – 471-475 тенге, продажа – 479 тенге.

Напомним, вчера доллар также подорожал чуть больше чем на 2 тенге. В целом же за месяц американская валюта стала дороже более чем на 20 тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2137035-dollar-nemnogo-podorozhal-na-birzhe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie