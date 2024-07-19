Доллар еще немного подорожал на бирже
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По итогам сегодняшних торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара поднялся чуть больше чем на 1 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.
Так, на данный момент один доллар США в Казахстане стоит 478,28 тенге. Со вчерашнего дня американская валюта подорожала на 1,03 тенге.
При этом, согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 472,4-475 тенге, продажа – 476,9-477,5 тенге;
- в Астане: покупка – 472,4-473,5 тенге, продажа – 477,4-477,5 тенге.
А в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 474,9-475,7 тенге, продажа – 476,4-477 тенге;
- в Астане: покупка – 471-475 тенге, продажа – 479 тенге.
Напомним, вчера доллар также подорожал чуть больше чем на 2 тенге. В целом же за месяц американская валюта стала дороже более чем на 20 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2137035-dollar-nemnogo-podorozhal-na-birzhe/