Доллар еще немного подорожал на бирже

По итогам сегодняшних торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара поднялся чуть больше чем на 1 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

Так, на данный момент один доллар США в Казахстане стоит 478,28 тенге. Со вчерашнего дня американская валюта подорожала на 1,03 тенге.

При этом, согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 472,4-475 тенге, продажа – 476,9-477,5 тенге;

покупка – 472,4-475 тенге, продажа – 476,9-477,5 тенге; в Астане: покупка – 472,4-473,5 тенге, продажа – 477,4-477,5 тенге.

А в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 474,9-475,7 тенге, продажа – 476,4-477 тенге;

покупка – 474,9-475,7 тенге, продажа – 476,4-477 тенге; в Астане: покупка – 471-475 тенге, продажа – 479 тенге.

Напомним, вчера доллар также подорожал чуть больше чем на 2 тенге. В целом же за месяц американская валюта стала дороже более чем на 20 тенге.