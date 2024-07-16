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Насколько выросла зарплата павлодарцев

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Человек держит деньги в руке
Деньги. Иллюстративное фото: Svetlana Verbitskaya / Getty Images

Итоги социально-экономического развития Павлодарской области за полугодие подвели в департаменте статистики. Там рассказали, насколько выросла зарплата жителей региона, передает Pavlodarnews.kz.

Среднемесячная номинальная заработная плата жителей региона - 352 тыс. тенге. Это на 15,9% выше, чем за такой же период прошлого года.

"Индекс реальной заработной платы - 106,2%.Численность наемных работников - 195 тыс. человек", - уточнили в региональном департаменте статистики.

Почти 70% жителей региона в возрасте от 15 лет и старше работают. Уровень безработицы достиг 4,7%.

В органах занятости в настоящее время зарегистрированы около 12 тыс. человек.

Ранее стало известно, что казахстанские работодатели стали активнее искать сотрудников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметно выросла и медианная зарплата в стране - до 269,5 тыс. тенге, то есть рост за год составил 27,6%.

Бюро Национальной статистики озвучило основные показатели по труду в Казахстане за минувший год. Были названы регионы с самой высокой и низкой среднемесячной зарплатой в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2134851-naskolko-vyrosla-zarplata-pavlodarcev/

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