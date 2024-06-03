Назван регион с самой большой среднемесячной зарплатой в Казахстане

Бюро Национальной статистики озвучило основные показатели по труду в Казахстане за минувший год, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Как заявили в Бюро, за последние пять лет средняя заработная плата выросла в 1,9 раза – заработок женщин рос более быстрыми темпами, чем у мужчин.

По информации ведомства, в региональном разрезе самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата в 2023 году отмечена в Атырауской области, которая составила свыше 607 тыс. тенге, Мангистауской области – 535 тыс. тенге, а также в области Ұлытау – 483 тыс. тенге.

Самая низкая заработная плата наблюдалась в Северо-Казахстанской области – 262 тыс. тенге, Жамбылской области – 269 тыс. тенге, области Жетісу – 269 тыс. тенге и в Туркестанской области – 270 тыс. тенге.

Как заявили в Бюро Нацстатистики, опережающими темпами растет среднемесячная заработная плата по сравнению с 2022 годом в сфере информации и связи – на 34,6%, финансовой и страховой деятельности – на 23,3%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 22,9%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – в 2,1 раза выше среднереспубликанского уровня, в финансовой и страховой деятельности – в 1,9 раза, в информации и связи – в 1,6 раза соответственно.

Напомним, сегодня мы писали о том ,что в мае прожиточный минимум на душу населения (ПМ) превысил 49 тыс. тенге. Этой суммы должно хватить, чтобы один человек мог покрыть свои минимальные потребности.

Как говорится на сайте Бюро Нацстатистики, заработная плата – это важная форма дохода значительной части экономически активного населения, а именно, лиц, работающих по найму. Согласно Трудовому Кодексу Республики Казахстан заработная плата это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника определяется путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников и на число месяцев в отчетном периоде.

Индекс номинальной заработной платы – относительный показатель, характеризующий изменение заработной платы в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом.