За долги придется платить всей семье: эксперт о проблемах нового закона в Казахстане

Закон о необходимости получать разрешение супруга на оформление займа был принят мажилисом парламента и находится на рассмотрении в сенате. Но эксперт считает, что не все было учтено, сообщает NUR.KZ.

Новый закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства" был создан для защиты финансовых интересов казахстанцев.

Так, среди его положений имеется запрет на выдачу кредитов без согласия супруга или супруги.

Однако, как отмечает эксперт в сфере права Даулет Абжанов в своей статье, опубликованной на портале ИС "ЮРИСТ", такие меры могут вызвать сложности в вопросах ответственности супругов и возврата денег.

За долги заплатит вся семья

Как отмечается в источнике, в рамках действующих законов каждый казахстанец несет личную ответственность по возврату банковского займа (кроме случаев наличия созаемщиков, гарантов и поручителей).

Если же должник не может сам оплатить кредит, то взыскание налагается на его личное имущество. И только когда этого недостаточно, могут быть затронуты доли в общем имуществе. А совместное имущество могут затронуть лишь при наличии доказательства использования всего займа на нужды семьи.

В случае оформления общего обязательства взыскание осуществляется, в первую очередь, на общее совместное имущество (по принципу – по общим долгам супруги отвечают сообща).

Договор о займе. Иллюстративное фото: freepik.com/gpointstudio

Теперь, если будет введено обязательное согласие супруга при оформлении кредита, то обязательство по банковскому займу станет общим – этого будут требовать банки даже при оформлении кредитной карты.

"И те предоставят (согласие – прим. ред) – деваться некуда. Почему? Да потому, что подавляющее большинство банковских займов – это все-таки кредиты на совместные нужды, на семейное житье-бытие...

Семьи будут поставлены, таким образом, в условия, когда им придется давать согласия на получение кредитов, подтверждая таким образом общий характер обязательств по возврату банковских займов.

А раз обязательство общее, то в случае просрочки им придется отвечать по займу, в первую очередь, не личным имуществом того супруга, с которым заключен договор банковского займа, а общим совместным имуществом", – указывает эксперт.

То есть интересы второй стороны брака окажутся незащищенными: их совместное и личное имущество окажется под угрозой, а банкам даже не придется доказывать, что кредит был взят для семейных нужд, ведь есть согласие обоих супругов.

Деньги. Иллюстративное фото: wutwhanfoto/Getty Images

Кредиты станут невозвратными

Также среди предлагаемых в новом законе мер имеется норма о лишении банков права требовать возврата кредита, выданного без согласия супруга (даже если заем был использован на семейные нужды).

При этом оформленная таким образом сделка будет считаться действительной. И даже в случае признания ее недействительной заемщик не обязывается вернуть деньги.

Хотя в подобных ситуациях предусмотрен взаимный возврат полученных сторонами средств.

"Иными словами, кредитор не вправе требовать выплаты по выданному займу не то что вознаграждения, но даже суммы основного долга. Законопроект тем самым легализует неосновательное обогащение должника за счет кредитора.

Правовые последствия отсутствия согласия супругов окажутся несоизмеримо тяжелыми для кредитора даже по сравнению с правовыми последствиями признания сделки недействительной", – указывается в источнике.

Другими словами, новые требования о наличии согласия супругов могут нести определенные риски как для банков-кредиторов, так и для самих казахстанцев. В итоге должники будут рисковать общим имуществом, а банкам придется ужесточать процедуры по выдаче займов, считает эксперт.

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане были приняты новые меры по защите заемщиков от долгов.