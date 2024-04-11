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Вернуть деньги, украденные лжеброкерами, обещают мошенники в Казахстане

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Рука мошенника пытается дотянуться до кошелька
Мошенник. Иллюстративное фото: BrianAJackson/Getty Images

В социальных сетях появилась реклама программы, якобы созданной по поручению президента с целью возвращения денег, украденных лжеброкерами. На самом деле это тоже обман. Подробности читайте на NUR.KZ.

Мошенники не в первый раз прикрываются знаменитыми людьми для того, чтобы обманывать казахстанцев. Особенно полюбилась преступниками личность президента Казахстана.

Ранее, например, сгенерированное нейросетью фейковое видео с участием Касыма-Жомарта Токаева рассказывало о новой инвестиционной платформе, которая якобы была создана совместно с Илоном Маском. А в другом случае президент якобы рекламировал фейковые розыгрыши в социальной сети Facebook.

В этот раз мошенники снова прикрываются личностью президента. Как рассказывает портал StopFake, соцсеть Facebook наводнила реклама сайтов, в которой обещают возвратить деньги, похищенные мошенниками, прикрывающимися брокерами.

Якобы саму программу по возврату средств приказал запустить сам президент, а выплаты вернут в течение нескольких дней после отправки апелляции.

Однако на деле все в этой схеме является фейком: не было никаких заявлений президента, нет программы по возврату средств, а сайты, на которые ведет реклама, являются фишинговыми и созданы лишь для того, чтобы получить персональные данные пользователей.

Фейковая реклама
Фейковая реклама. Скриншот: stopfake.kz

"Преступники предлагают на своих сайтах запустить процедуру чарджбэка. Это оспаривание платежа по банковской карте, с которым человек не согласен. Следовательно, пользователь должен будет оставить свои личные данные, чего делать категорически нельзя", – предупреждают эксперты.

Стоит также отметить, что появление такой схемы связано с тем, что в Казахстане стали чаще регистрировать преступления, связанные с инвестиционными мошенниками.

Поэтому казахстанцам, которые решили заработать на бирже, следует обращаться только к проверенным брокерам, которые имеют официальную лицензию. В противном случае всегда будет риск потерять деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2083202-vernut-dengi-ukradennye-lzhebrokerami-obeschayut-moshenniki-v-kazahstane/

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