На "мертвые души" в квитанциях пожаловались алматинцы

В квитанциях некоторых алматинцев неожиданно увеличилось число проживающих, но только в графе "Вывоз ТБО". Из-за этого горожане вынуждены платить больше положенного, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница Алматы Асель в квартире прописана одна, но в квитанции за март мусоровывозящая компания "подселила" девушке еще двоих человек.

"В строке "Вывоз ТБО" у меня указано, что проживают три человека, но я живу одна. К сожалению, я по невнимательности оплатила коммунальные услуги через приложение банка. И только когда пришла квитанция, увидела ошибку. Хорошо еще, что заметила. А сколько алматинцев не заметили и платят сейчас за "мертвые души", - негодует Асель.

Услуги по вывозу ТБО предоставляет ТОО "АҚ Тәртіп". Девушка пыталась с ними связаться. Но ни один из указанных на их сайте номеров не отвечал, говорит она. Наш корреспондент отправил официальный запрос в акимат Алматы. Ответ дали в управлении экологии и окружающей среды города.

"На основе информации Единого хранилища данных Алматы "Almaty DXP" проведена актуализация базы потребителей АО "АЛСЕКО" в январе и марте 2024 года. Однако в связи с техническими неполадками у некоторых жителей Алматы в квитанциях за услуги "Вывоз ТБО" отразились некорректные сведения о количестве пользователей услуг", - ответили в управлении.

Также в ответе на запрос говорится, что в настоящее время актуальные данные предоставлены в АО "АЛСЕКО", ведется корректировка счетов. Актуализированные данные будут выставлены в квитанциях следующего месяца, с перерасчетом оплаты для жителей.

"По всем возникшим вопросам обращаться к поставщику услуг ТОО "АҚ Тәртіп", по адресу: Алматы, микрорайон Коктем-2, дом 2, либо направить обращение на электронную почту: info@tartyp.kz. Телефоны для связи с потребителями: 344-19-18 (многоканальный), +7 777 779 2926 (бизнес аккаунт WhatsApp), +7 771 936 5276 (многоканальный)", - добавили в управлении.

Недавно мы рассказывали, как в области Жетісу жители на протяжении трех лет переплачивали по тарифам за вывоз мусора как минимум в 2 раза, в некоторых случаях - в 10 раз.