Как крадут деньги у казахстанцев при покупке или продаже автомобиля

Купить или продать автомобиль можно через площадки объявлений. Однако этим также пользуются и интернет-мошенники. О том, какие уловки они применяют для обмана казахстанцев, читайте в материале NUR.KZ.

Различные площадки по размещению объявлений о купле-продаже автомобиля или прочих товаров являются удобным инструментом. Однако они также могут нести риски для казахстанцев.

Это связано с тем, что под видом продавцов или покупателей могут скрываться мошенники, желающие украсть деньги у ничего не подозревающих жертв. Как сообщает сайт kolesa.kz, в качестве уловок применяются самые разные методы.

Но есть среди них и наиболее популярные схемы обмана.

"Выгода" и срочность сделки

Как отмечается в источнике, чтобы побудить жертву быстрее отправить деньги или личную информацию, мошенники могут использовать следующие хитрости:

уникальное торговое предложение – когда цена или товар оказываются невероятно выгодными в сравнении с другими предложениями (например, очень низкая цена при высоком качестве);

ажиотаж – "продавец" сообщает покупателю-жертве, что у него уже есть несколько желающих купить товар, поэтому нужно внести предоплату для "закрепления" сделки;

срочность – мошенник, представляясь покупателем, предлагает сразу же купить товар за любые деньги и просит для этого все данные банковской карты (включая CVV-код), чтобы перевести нужную сумму.

То есть специально создается спешка в действиях жертвы, которой кажется, что она может упустить выгодное предложение. Следует отметить, что как только деньги или личная банковская информация поступают к злоумышленникам, они тут же исчезают, похищая средства.

Другие уловки при сделках с авто

Также для обмана продавцов или покупателей авто могут использоваться и другие методы эмоционального давления.

"Добросердечность. Мошенник просит помощи в покупке товара. Например, у покупателя проблемы со здоровьем или он не может лично забрать товар. Мошенник просит данные карты, чтобы перевести деньги, а товар якобы заберет курьер", – сообщают в kolesa.kz.

Мошенник. Иллюстративное фото: Diy13/Getty Images

Соответственно, после передачи данных с карты списываются деньги. Или, например, покупатель или продавец якобы находится в другом городе и потому требует предоплату как обязательное условие сделки.

Все эти уловки могут применяться при покупке или продаже любого вида товара, включая и автомобили. Поэтому казахстанцам следует проявлять бдительность и помнить о некоторых правилах финансовой безопасности:

не делиться личными данными (фото удостоверения, данные карты, паспорта и так далее), а все переписки и переговоры по сделкам проводить через сами платформы для размещения частных объявлений;

не переходить по ссылкам для якобы сервиса оплаты, так как расчет производится непосредственное через мобильное банковское приложение;

не соглашаться на предоплату без личной проверки данных продавца и очной проверки товара (автомобиля).

Это поможет защитить себя от потери денег и не попасться на уловки мошенников.

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