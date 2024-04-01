Как арендовать квартиру и не попасться на уловки мошенников в Казахстане

Поиск арендного жилья может обернуться потерей крупной суммы денег. Чтобы этого избежать, нужно помнить о важных правилах финансовой безопасности. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Арендное жилье зачастую является лучшим решением для тех, кто переезжает в другой город или меняет район проживания, но не может купить собственное жилье.

Но казахстанцев могут поджидать финансовые риски как в процессе поиска такого жилья, так и уже при оформлении сделки. Рассмотрим главные правила защиты своих интересов, которые помогут сохранить деньги и получить комфортные условия аренды.

На что обратить внимание при поиске объявлений

Высокая стоимость арендного жилья может привести к тому, что казахстанцы будут стремиться обращать внимание на самые доступные и выделяющиеся предложения от арендодателей.

Риск заключается в том, что обычно объявления, имеющие цену ниже рыночной на 30% и более, могут оказаться мошенническими. Они используются для привлечения внимания жертвы.

Например, однокомнатная квартира при рыночной стоимости в 175 000 тенге (то есть все схожие варианты имеют примерно равные цены) предлагается за 125 000 тенге. И в итоге из-за привлекательной цены арендаторы могут даже согласиться на предоплату без проверки жилья, что грозит потерей денег.

Нужно ли соглашаться на предоплату

Если арендодатель или риелтор сообщают о том, что для "брони" квартиры нужно отправить предоплату или задаток (якобы желающих арендовать много), то это может указывать на мошенничество.

Поэтому важно помнить, что оплата всегда должна производиться только после личного осмотра квартиры, проверки документов владельца и подписания договора об аренде. В противном случае отправленные деньги вернуть будет практически невозможно.

Коробки с нарисованными лицами. Иллюстративное фото: freepik.com/gpointstudio

Напомним, что при прочих других сделках (например, покупка жилья, авто или другого имущества) в случае необходимости можно дать задаток, но только с оформлением соответствующего договора. При этом риски также сохраняются – в случае срыва сделки по вине второй стороны для возврата денег может потребоваться судебный иск.

Документы и договор аренды обязательны

Важным пунктом при аренде жилья также является проверка документов: как самого арендодателя (или риелтора) для установления личности, так и жилого объекта, чтобы убедиться в наличии прав на распоряжение им и заключение договора.

Дело в том, что под видом владельца квартиры могут выступить мошенники, которые сами арендовали ее на несколько дней и просто "пересдали" третьим лицам для получения заработка.

Поэтому договор аренды должен быть составлен в обязательном порядке и с указанием данных владельца и арендатора. Это также позволит защитить интересы новых жильцов в случае поломки имущества, необходимости ремонта или от неправомерных действий арендодателя.

Также рекомендуется фиксировать все платежи (страховой депозит, задаток, ежемесячная оплата) путем составления расписки.

Можно также составить график погашения аренды с указанием ежемесячной суммы оплаты. А электронная выписка о банковской транзакции будет являться подтверждением передачи денег в качестве оплаты за жилье (если арендодатель не относится к индивидуальным предпринимателям). Можно также в комментариях к денежному переводу указать его назначение.

Все это поможет казахстанцам защитить себя не только от потери денег при поиске квартиры, но также добиться снижения риска быть обманутыми недобросовестными арендодателями.

Напомним, что собственникам, которые нелегально сдают жилье в аренду, грозит денежный штраф.