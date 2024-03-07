За сколько можно накопить миллион тенге в Казахстане

В некоторых регионах Казахстана, чтобы накопить миллион тенге, потребуется более четырех лет, если откладывать 10% от медианной зарплаты. Где на это уйдет меньше времени, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам 2023 года средняя номинальная зарплата в Казахстане достигла почти 400 тыс. тенге. Естественно, такие суммы получают не все работники. Более того, многие аналитики вместо средней используют медианную зарплату, которая показывает более реальную картину.

Медианная зарплата – это условная середина в зарплатной сетке работников. Например, в 2023 году она составила всего 251 356 тенге. Это значит, что одна половина работающих казахстанцев получает меньше этой суммы, а другая – больше.

Основываясь на этой цифре, аналитики из Института экономических исследований (ERI) решили выяснить, сколько времени потребуется жителям страны, чтобы накопить 1 млн тенге, ежемесячно откладывая по 10% от медианной зарплаты.

Следует учесть, что по аналогии со средней номинальной показатель медианной зарплаты в каждом регионе Казахстана свой. Так, например, в области Ұлытау медиана в 2023 году составила 392 283 тенге.

В Алматы этот показатель равен 283 280 тенге, в Астане – 297 332 тенге, а в Шымкенте – 215 906 тенге. Меньше всего зарабатывает "средний" житель Северо-Казахстанской области – всего 187 125 тенге.

Медианная зарплата в регионах Казахстана. Инфографика: Институт экономических исследований

Таким образом, если каждый месяц откладывать по 10% от медианной зарплаты, жителю области Ұлытау, чтобы накопить миллион тенге, потребуется всего 2,1 года. Алматинцу нужно будет копить уже 2,9 года, а астанчанину – 2,8 года.

В Шымкенте миллион придется копить 3,9 года. Столько же потребуется жителям Алматинской и Жамбылской областей.

Если казахстанец живет в области Жетісу, то ему нужно будет потратить 4,2 года. А вот жителю Северо-Казахстанской области, чтобы накопить миллион, откладывая по десятой части региональной медианной зарплаты, придется поработать 4,5 года, то есть дольше всех.

За сколько можно накопить миллион тенге. Инфографика: Институт экономических исследований

Следует отметить тот факт, что при подсчете аналитики не учитывали возможность открытия банковского вклада. Учитывая текущие ставки вознаграждения, миллион на депозите можно было бы накопить гораздо быстрее.