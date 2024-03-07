За сколько можно накопить миллион тенге в Казахстане

В некоторых регионах Казахстана, чтобы накопить миллион тенге, потребуется более четырех лет, если откладывать 10% от медианной зарплаты. Где на это уйдет меньше времени, узнали журналисты NUR.KZ.
По итогам 2023 года средняя номинальная зарплата в Казахстане достигла почти 400 тыс. тенге. Естественно, такие суммы получают не все работники. Более того, многие аналитики вместо средней используют медианную зарплату, которая показывает более реальную картину.
Медианная зарплата – это условная середина в зарплатной сетке работников. Например, в 2023 году она составила всего 251 356 тенге. Это значит, что одна половина работающих казахстанцев получает меньше этой суммы, а другая – больше.
Основываясь на этой цифре, аналитики из Института экономических исследований (ERI) решили выяснить, сколько времени потребуется жителям страны, чтобы накопить 1 млн тенге, ежемесячно откладывая по 10% от медианной зарплаты.
Следует учесть, что по аналогии со средней номинальной показатель медианной зарплаты в каждом регионе Казахстана свой. Так, например, в области Ұлытау медиана в 2023 году составила 392 283 тенге.
В Алматы этот показатель равен 283 280 тенге, в Астане – 297 332 тенге, а в Шымкенте – 215 906 тенге. Меньше всего зарабатывает "средний" житель Северо-Казахстанской области – всего 187 125 тенге.
Таким образом, если каждый месяц откладывать по 10% от медианной зарплаты, жителю области Ұлытау, чтобы накопить миллион тенге, потребуется всего 2,1 года. Алматинцу нужно будет копить уже 2,9 года, а астанчанину – 2,8 года.
В Шымкенте миллион придется копить 3,9 года. Столько же потребуется жителям Алматинской и Жамбылской областей.
Если казахстанец живет в области Жетісу, то ему нужно будет потратить 4,2 года. А вот жителю Северо-Казахстанской области, чтобы накопить миллион, откладывая по десятой части региональной медианной зарплаты, придется поработать 4,5 года, то есть дольше всех.
Следует отметить тот факт, что при подсчете аналитики не учитывали возможность открытия банковского вклада. Учитывая текущие ставки вознаграждения, миллион на депозите можно было бы накопить гораздо быстрее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2065042-za-skolko-mozhno-nakopit-million-tenge-v-kazahstane/