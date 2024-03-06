Сколько стоят подарки на 8 марта в Казахстане

В Казахстане женщины традиционно получают подарки на 8 марта, и не всегда дело ограничивается простым букетом цветов – некоторые "сюрпризы" стоят больше миллиона. Подробнее читайте на NUR.KZ.

8 марта – международный женский день. Многие мужчины активно готовятся к празднику и сейчас выбирают подарки. К слову, ранее стало известно, что цветы в Казахстане за год сильно подорожали, однако не все ограничиваются лишь букетом.

Аналитики Компании по страхованию жизни Freedom life провели опрос среди мужчин в возрасте от 25 до 60 лет и узнали, что 87% опрошенных могут позволить себе купить для любимой женщины цветы, сладости, косметику или аксессуары, а также оплатить романтический ужин, поход в SPA-центр или другие праздничные услуги, стоимость которых не превышает 100 тыс. тенге.

Еще 12% сказали, что, помимо цветов, рассматривают в качестве подарка гаджеты, например, смартфон, ноутбук или бытовую технику и готовы потратить до 1,5 млн тенге. При этом примерно 7% мужчин ответили, что планируют подарить своим любимым ювелирные украшения или одежду известных брендов стоимостью 50-500 тыс. тенге.

Некоторые сделали выбор в пользу впечатлений и решили отправиться в туристическое путешествие. При этом, если еще пару лет назад путевка стоила 400-700 тыс. тенге, то теперь цены варьируются от 600 тыс. до 2 млн тенге. Обычно в стоимость тура входит перелет, проживание, питание и обязательная страховка.

Стоимость подарков на 8 марта. Источник: КСЖ Freedom Life

Стоит отметить, что стоимость подарков на 8 марта довольно условна – каждый человек самостоятельно определяется с денежной суммой, которую готов потратить. На это может повлиять и их заработок.

Так, во время опроса выяснилось, что 46% респондентов зарабатывают от 200 до 500 тыс. тенге в месяц. Еще 19% – от 600 до 900 тыс. тенге, у 16% опрошенных зарплаты варьируются от 1 млн до 1,5 млн тенге, у 7% – от 1,5 млн до 3 млн тенге, у 3% – от 3 млн тенге и еще 9% респондентов решили не называть свои доходы.

Также ранее стало известно, что многие заемщики готовы потратить на подарок к 8 марта не менее 50 тыс. тенге.