Условия вхождения в процедуру банкротства физлиц хотят упростить в Казахстане

Зампредседателя КГД Кайрат Миятов сегодня озвучил предложения, которые направлены на упрощение условий вхождения в процедуру банкротства физлиц, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы Комитета госдоходов Кайрат Миятов заявил, что в ходе применения законодательства были выявлены моменты, которые потребовали корректировки.

Речь идет в первую очередь о перечне организаций, долги перед которыми подпадают под процедуру банкротства. Сейчас в него включены банки второго уровня, микрофинансовые организации и коллекторские агентства. А действовавшие в свое время, но позже лишенные лицензии финансовые организации в этот перечень не входят. Соответственно, по долгам перед ними невозможно применить процедуру банкротства.

"Поэтому соответствующая поправка в пункт 1 статьи закона была предложена для того, чтобы предоставить возможность тем гражданам, которые получали кредиты в период действия лицензии этих финансовых организаций, для того, чтобы они могли также подавать на банкротство. То есть справочник этих организаций будет расширен", – пояснил Миятов.

Также предлагается сроки просрочки платежей считать с даты заключения первого договора.

"Просрочка платежей не всегда соответствует действительному сроку неплатежеспособности. То есть по требованию закона – 12 месяцев, но в случае, если меняется условие договора, то в базе данных появляется новая дата и отсчет ведется от этой даты.

Поэтому предлагается также в законе сделать поправку о том, чтобы период просрочки рассчитывался, исходя из первоначального, так называемого родительского договора. То есть сам который первоначально заключался. Потом есть факты, когда банковский договор непогашенный передают коллекторам, и коллектор заключает новый договор. То есть они начинают расчет неплатежа со второго договора, а нужно брать с первого", – указал спикер.

Также предлагается исключить требование о предоставлении документа о прохождении процедуры урегулирования долга. Эти данные, как и данные о сумме задолженности, будут предоставляться Кредитным бюро.

"Мы видим, что такой бурной подачи заявления нет, за целый год 86 тыс. заявлений было подано. То есть граждане осознанно подходят, понимают серьезность последствий, одна из которых – ограничение на выдачу кредитов, все взвешивают и смотрят, стоит ли, скажем, размер долга, из-за которого подавать на банкротство, может, его просто погасить и тогда у него будет чистая кредитная история. Поэтому мы такого большого всплеска не ожидаем и по сумме долга всего лишь 20 млрд тенге – это не так ощутимо для банкового сектора", – резюмировал Кайрат Миятов.

Внесудебное банкротство в Казахстане

30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане. 3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство. Согласно закону, казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:

внесудебное банкротство;

судебное банкротство;

восстановление платежеспособности.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами при следующих условиях:

долг перед вышеперечисленными кредиторами не превышает 1 600 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2023 году составляет 5,5 миллиона тенге;

отсутствуют погашения по соответствующим обязательствам в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;

отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;

проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;

банкротство не применялось в течение семи лет.

Должник может подать заявление на внесудебное банкротство через портал "Электронного правительства" с помощью ЭЦП. К заявлению нужно приложить: