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Почему казахстанцам могут не заплатить за переработки в офисе

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Часы лежат на монетах тенге
Часы и монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Время, которое работник тратит на выполнение задач вне рабочего графика, должно дополнительно оплачиваться. Однако это обязательно нужно подкреплять документами. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Обычный график работы в Казахстане подразумевает 8 часов занятости, а также обеденный перерыв. Соответственно, заработная плата начисляется согласно закрепленным в трудовом договоре условиям труда и в рамках Трудового кодекса РК (ТК).

Однако иногда для завершения проекта может потребоваться большее количество времени: приходится оставаться в офисе после работы, выполнять задачи в выходные или праздничные дни.

В таких случаях ТК предусматривает дополнительную оплату в виде сверхурочных. Но все зависит от договоренности сторон.

Должны ли оплачиваться переработки

Как отмечается в письме Министерства труда и социальной защиты населения РК, работодатель и сотрудник должны заранее обговорить вопросы оплаты переработок.

"Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 85 ТК, работа в выходные и праздничные дни допускается с письменного согласия работника или по его просьбе на основании акта работодателя, за исключением случаев, предусмотренных статьей 86 ТК (предотвращение чрезвычайных ситуаций, расследование несчастных случаев, выполнение неотложных и непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации или ее отдельных подразделений – прим. ред.)", – указывается в письме Минтруда.

При этом к актам работодателя относятся изданные им приказы, распоряжения, инструкции, правила, положения, графики сменности, графики вахт и отпусков.

Работодатель нанимает работника
Наем работника. Иллюстративное фото: Freepik.com

Другими словами, если сотрудник самостоятельно, без ведома и распоряжения работодателя, выполнял какую-либо дополнительную работу в выходной или праздничный день, а потом потребовал оплаты в повышенном размере, то ему за это могут и не заплатить.

Поэтому важно правильно подходить к вопросам оформления переработок и сверхурочной работы, чтобы защитить свои финансовые интересы.

Почему важно оформлять документы

Некоторые работодатели могут предложить казахстанцам зарплаты "в конверте": не оформляется трудовой договор или оклад в нем указывается минимальный, а остальная сумма выплачивается в обход налогов и отчислений.

В таком случае сам работник получает множество рисков, связанных с:

  • неполучением пособий – отсутствие социальных взносов может повлиять возможность получать выплаты по потере работы при увольнении или сокращении;
  • маленькой пенсией – размер будущих выплат будет зависеть от суммы накоплений вкладчика в ЕНПФ, которые формируются за счет обязательных пенсионных взносов, осуществляемых работодателем из зарплаты (10% от оклада);
  • отсутствием медстраховки – неуплата взносов за медицинскую страховку (ОСМС) грозит отказом в получении некоторых медуслуг.

Также нетрудоустроенные работники могут остаться без оплачиваемого отпуска и выплат по больничным листам. Поэтому важно требовать официального оформления трудового договора с прозрачным указанием зарплаты.

Ранее мы рассказывали, каким специалистам готовы платить до 260 тыс. долларов в год в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2063477-pochemu-kazahstantsam-mogut-ne-zaplatit-za-pererabotki-v-ofise/

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