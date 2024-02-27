Сокращается ли отпуск для казахстанцев, работающих неполный рабочий день или на удаленке

Трудовой отпуск является неотъемлемым правом работников. Но для этого важно иметь официальное трудоустройство, несмотря на формат и режим работы. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Официальное трудоустройство позволяет казахстанцам защитить свои права в качестве работников.

То есть это означает, что они смогут получать пособия по временной безработице (больничный), иметь страховку от несчастного случая на работе, а также иметь ежегодный оплачиваемый отпуск.

В 2023 году в Казахстане были внесены изменения в трудовой кодекс: введены четырехдневная рабочая неделя и другие гибкие формы занятости. В связи с этим у работников могут появиться опасения о том, что неполный рабочий день или удаленная работа повлияют на продолжительность их отпуска.

Сократится ли количество оплачиваемых дней

Как указывается в письме Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК, дистанционная работа также регулируется Трудовым кодексом (ТК), с учетом особенностей, установленных трудовым договором и актом работодателя.

Так, согласно 88 статье ТК, основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работникам предоставляется продолжительностью 24 календарных дня.

Но это значение может меняться в сторону увеличения, если это предусмотрено настоящим кодексом, иными нормативными правовыми актами, а также трудовым, коллективным договорами и актами работодателя.

Оплата отпускных дней производится в зависимости от среднего уровня дохода работника за последние 12 месяцев и количества рабочих дней, приходящих на период отпуска.

"Согласно пункту 2 статьи 70 Кодекса работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда, установленных настоящим Кодексом, трудовым, коллективным договорами, соглашениями", – отмечается в письме госоргана.

Другими словами, даже при неполном рабочем дне, включая формат дистанционной работы, продолжительность трудового отпуска предоставляется согласно общим нормам ТК.

Напомним, что работа без трудового договора создает риски для самих казахстанцев и не позволит им пользоваться социальными преимуществами: отпуском, пособиями, медицинским страхованием, более высокой пенсией в будущем и так далее.

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