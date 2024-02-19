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"Выплаты из Нацфонда всем казахстанцам": как мошенники могут украсть деньги

Опубликовано:

Стопки денег
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Сети появилась информация о выплате компенсаций всем казахстанцам из Нацфонда страны. Верить таким публикациям нельзя, так как есть вероятность потерять все свои деньги. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Аферисты активно используют тему с выплатами из Нацфонда, чтобы обманывать казахстанцев. На одну из таких преступных схем обратили внимание эксперты портала StopFake.

В этот раз мошенники действуют от имени Национального фонда Казахстана и активно рекламируют его фальшивый сайт, на котором якобы может оформить выплату компенсаций любой казахстанец.

На сайте размещена новость, в которой сообщается о "проекте компенсаций для граждан с 2020 по 2029 годы". Под компенсацией подразумеваются ежегодные денежные выплаты. В их основе лежат налоговые отчисления, стаж работы, покупательская способность за последний год и траты. Чтобы проверить сумму компенсаций, пользователь должен указать свой ИИН.

Указав свои данные, человеку придется подождать, пока ему рассчитают всю "положенную сумму", после чего ему предлагают связаться с юристом, чтобы тот оформил выплаты. Естественно, его "услуги" платные. То есть пользователю предлагают ввести данные своей карты для оплаты юридических услуг.

Загвоздка в том, что в реальности никаких выплат из Нацфонда, кроме "детских", нет. Более того, как отмечают эксперты, официального сайта у Национального фонда РК нет. Вся информация по выплатам публикуется на порталах правительства Казахстана и Национального банка РК, однако там о подобных компенсациях речь никогда не шла.

Поэтому казахстанцам нужно воздержаться от того, чтобы указывать свои данные на сомнительном сайте – полученную информацию преступники могут использовать для кражи денег.

Напомним, о похожей мошеннической схеме мы рассказывали ранее – там речь шла о выплатах из Министерства финансов, которые также положены всем гражданам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2061648-vyplaty-iz-natsfonda-vsem-kazahstantsam-kak-moshenniki-mogut-ukrast-dengi/

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