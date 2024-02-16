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30 лет независимости Казахстана

Нужно ли казахстанцам, живущим за границей, сдавать декларацию в 2025 году

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Девушка держит ручку и документы
Женщина. Иллюстративное фото: eclipse_images / Getty Images

В Комитете госдоходов Министерства финансов рассказали, нужно ли казахстанцам, проживающим за границей, сдавать декларацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Мы решили узнать, нужно ли гражданам Казахстана, кто проживает в других странах и имеет при этом вид на жительство или находится на основании ПМЖ за границей, сдавать декларацию, которая будет обязательной для всего населения в 2025 году.

"Декларацию по всеобщему декларированию представляют все граждане РК поэтапно, даже если проживают за пределами РК. Простые граждане "входную" декларацию сдают в 2025 году четвертым этапом.

При этом отражают все активы и обязательства, находящиеся за пределами Казахстана (недвижимое имущество, земли, земельные участки, транспортные средства, банковские счета, согласно статье 631 Налогового Кодекса)", - рассказали в КГД.

Напомним, с 2025 года начнется четвертый этап всеобщего декларирования, который затронет всех оставшихся граждан Казахстана: работников частных структур, домохозяек, пенсионеров, студентов и так далее.

В текущем году идет третий этап всеобщего декларирования. В нем принимают участие руководители, учредители и участники юридических лиц, индивидуальные предприниматели (ИП), супруги перечисленных лиц, а также категории граждан, которые вошли в систему в прошлые годы.

Ранее мы рассказывали, что указывать казахстанцам, у которых ничего нет.

Также мы сообщали, что важно знать казахстанцам о всеобщем декларировании: какие сведения нужно отображать, как подготовиться к подаче документа, нужно ли декларировать подарки, а также о штрафах за неправильное отображение сведений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2061417-nuzhno-li-kazahstantsam-zhivuschim-za-granitsey-sdavat-deklaratsiyu-v-2025-godu/

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