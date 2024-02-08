Помогут ли посредники уменьшить долги по кредитам в Казахстане

Казахстанцы, имеющие долги, могут искать способы выхода из этой ситуации. Тогда им встречаются услуги посредников по урегулированию и даже "списанию" долга. Чем это грозит, читайте в материале NUR.KZ.

Вопрос оплаты займов, микрокредитов и прочих задолженностей может настигнуть в любое время. Обычно это происходит из-за резкого ухудшения финансового положения (увольнение, болезнь) и отсутствия инструментов защиты от долгов.

Тогда долг может возрасти, что грозит судебным иском, арестом счетов, удержаниями с зарплаты и даже потерей имущества.

Как сообщают в FinGramota.kz, именно в таком положении казахстанцы могут оказаться жертвами обмана "помогаек". При этом решить ситуацию с кредитами должники могут и своими силами.

Риски обращения к посредникам

Согласно сообщению источника, в Казахстане активизировались недобросовестные посредники. Они предлагают должникам свои услуги по реструктуризации кредитов в банках и микрофинансовых организациях (МФО), но за отдельную плату.

То есть мошенники навязывают свои услуги и обещают решить вопросы с долгами.

Для этого они помогут составить и подать заявление на процедуру урегулирования просроченных займов и микрокредитов. При этом казахстанцев убеждают, что обращения, которые должники подают самостоятельно, якобы не рассматриваются банками и МФО – соответственно, без помощи посредника не обойтись.

"Это заблуждение!

В целях защиты прав потребителей финансовых услуг с 1 октября 2021 года действует единый законодательный порядок урегулирования кредитными организациями задолженности неплатежеспособных заемщиков – физических лиц.

Банки и микрофинансовые организации на законодательном уровне обязаны рассматривать заявления граждан на реструктуризацию просроченной задолженности по займам и микрокредитам.

Алгоритм действий заемщиков простой, и никому платить денег за это не надо", – отмечают в FinGramota.kz.

Напомним, что казахстанцы также могут оформить банкротство, но это грозит определенными последствиями.

Что делать, когда нечем платить за кредиты и микрозаймы

Каждый казахстанец имеет право требовать у кредитора (банк, МФО) изменения условий займа и даже снижения размера долга (вплоть до списания), если их финансовое положение ухудшилось.

Для этого достаточно написать заявление с подробным описанием своей финансовой ситуации и предлагаемых мер по дальнейшей оплате долга (отсрочка, снижение ставки, списание части или всего долга и так далее).

Мы ранее рассказывали про подробный алгоритм действий при возникновении долгов.

Закон. Иллюстративное фото: freepik.com

Главное – приложить доказательства того, что финансовое положение заемщика ухудшилось. Тогда кредитор будет обязан в течение 15 дней дать ответ на заявление (согласие, мотивированный отказ или встречное предложение).

"В случае если заемщику не удалось достичь согласия с банком или МФО, то он вправе обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство).

При этом обязательно нужно предоставить подтверждение своего обращения к кредитору и недостижения взаимоприемлемого решения. Агентство на основании обращения в рамках своих полномочий инициирует документальную проверку в отношении кредитора и после завершения проверочных мероприятий предоставит оценку действий кредитора", – указывается в источнике.

Отмечается, что с 2021 года 1,3 млн заемщиков удалось изменить условия договоров, из них за 2023 год кредиторами проведена реструктуризация займов 815 тыс. заемщиков (330 тыс. заемщиков банков, 485 тыс. заемщиков МФО).

Поэтому важно самостоятельно обращаться к кредиторам при возникновении просрочки и не доверять услугам посредников.

Ранее в финрегуляторе рассказали, как казахстанцы могут потерять страховые выплаты за умерших родственников или поврежденное имущество из-за "помогаек".