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Как можно потерять деньги, арендуя квартиру на Новый год в Казахстане

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Люди с коробками на голове
Коробки с нарисованными лицами. Иллюстративное фото: freepik.com/gpointstudio

Казахстанцы арендуют жилье, чтобы провести праздничные дни с компанией. Но вместе с высокими ценами в Новый год их поджидают и мошенники. Как обманывают казахстанцев, читайте в материале NUR.KZ.

Идея встретить праздник в арендованной квартире или в съемном доме особенно популярна среди жителей мегаполисов.

При этом рынок жилья может предложить множество вариантов. Например, в Алматы встречаются дома стоимостью от 70 тыс. до 1,5 млн тенге за сутки.

Желая красиво провести праздничные дни, следует помнить и о рисках, связанных с финансовыми мошенниками. Они всегда стремятся активно воспользоваться большим спросом.

Самый простой обман

Наиболее часто встречающаяся схема обмана при аренде жилья заключается в требовании предоплаты.

Жертва находит объявление, размещенное мошенниками, и узнает предлагаемые условия. В ходе переговоров злоумышленники просят заранее внести предоплату (обычно от 50%). При этом они могут отправить через социальные сети фотографии документов на жилье и даже удостоверение личности владельца.

Но как только деньги переводятся, связь от "арендодателя" прерывается. А жертва в итоге теряет деньги.

Дело в том, что мошенники могли раздобыть обманным путем фотографии настоящих документов на какую-либо квартиру и данные их владельцев. А затем использовать это для обмана казахстанцев.

Поэтому нельзя соглашаться на предоплату без очного осмотра жилья и проверки документов владельца.

Фиктивный арендодатель

Другой распространенный способ хищения денег подразумевает встречу с "арендодателем" и даже получение ключей от квартиры или дома.

При этом производится оплата наличкой или денежным переводом. Но позже вдруг начинают приходить и другие люди, которым обещали это же жилье. Они также могли уже внести полную оплату.

Мужчина разговаривает по телефону
Телефонный звонок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Тогда выясняется, что "владелец" жилья сам ранее арендовал его, а теперь сдал одновременно нескольким новым лицам и сбежал с их деньгами.

Поэтому следует убедиться в том, что арендодатель действительно является владельцем недвижимости. Или, если это риелтор или юридическое лицо, то у них должны быть разрешающие документы на субаренду от настоящего владельца.

Подозрительные сайты

Часто при поиске жилья можно попасть на очень выгодные предложения, опубликованные на новых и неизвестных ресурсах.

Это могут быть мошеннические сайты, которые просят внести платеж через встроенную систему оплаты. Однако на деле ввод данных банковской карты может привести к потере денег. Поэтому следует пользоваться только проверенными площадками объявлений.

Недобросовестные арендодатели

Также риск потерять большую сумму денег может возникать и от настоящих арендодателей.

Например, при заключении сделки на аренду квартиры с арендаторов обычно удерживают дополнительный страховой депозит на случай ущерба имуществу. Но при этом утаиваются факты наличия повреждений еще до прихода арендаторов.

В результате во время приема жилья эти дефекты "случайно" обнаруживаются, и у жертвы удерживают их страховой депозит для возмещения ущерба.

Чтобы избежать этого и других неприятных ситуаций при аренде жилья на Новый год или другие праздники, важно помнить о самом главном условии – при любом раскладе всегда следует заключать договор аренды.

Он послужит самым важным оружием при защите своих интересов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2050860-kak-mozhno-poteryat-dengi-arenduya-kvartiru-na-novyy-god-v-kazahstane/

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