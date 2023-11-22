Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Об активизации мошенников к "черной пятнице" предупредили казахстанцев

Опубликовано:

Мужчина в балаклаве держит в руках телефон и карту
Мошенник. Иллюстративное фото: Diy13/Getty Images

В "черную пятницу" мошенники обманывают покупателей со всего мира, в том числе и казахстанцев. Они создают фальшивые магазины или "продают" несуществующий товар. Об их схемах узнали журналисты NUR.KZ.

Всемирный день распродаж, который называют "черной пятницей", может стать отличным способом приобрести дорогой товар с хорошей скидкой. Однако в стремлении сэкономить казахстанцы могут попасть в ловушку мошенников.

Как рассказали в "Лаборатории Касперского", в 2023 году в мире было выявлено более 13 млн фишинговых атак, в рамках которых злоумышленники мимикрировали под популярные маркетплейсы, люксовые бренды и магазины гаджетов.

Особенно активны мошенники в преддверии сезона больших скидок. Как выяснили эксперты, начиная с октября количество доменов, использующих слова "черная пятница" (black friday), выросло в три раза. Среди таких сайтов встречаются как полностью выдуманные магазины, так и правдоподобные копии реальных онлайн-площадок.

Часто злоумышленники прикрываются популярной продукцией от Apple. С января по октябрь 2023 года аналитики обнаружили 2,8 млн фишинговых атак на пользователей из разных стран с упоминанием продуктов этого бренда. С мошенничеством сталкиваются и геймеры, в частности, при попытке купить игровую консоль.

В целом за десять месяцев 2023 года было выявлено почти 31 млн атак по всему миру, нацеленных на онлайн-магазины, платежные системы и финансовые организации. При этом в 43,5% случаев злоумышленники маскировались под платформы электронной коммерции.

Чаще всего на таких сайтах можно заказать и оплатить товар, однако в итоге покупатель его не получит. Также используются и другие мошеннические схемы.

"Мошенники могут, например, постепенно списывать деньги человека, привязавшего свою карточку к поддельному онлайн-магазину, или предлагать купить несуществующие подарочные сертификаты известных торговых площадок", – рассказала о преступных схемах старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова.

Эксперты призывают пользователей сети Интернет быть внимательными и следовать правилам безопасного шопинга: не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и проверять адрес сайта, прежде чем вводить на нем личные данные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2046993-ob-aktivizatsii-moshennikov-k-chernoy-pyatnitse-predupredili-kazahstantsev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.