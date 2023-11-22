Об активизации мошенников к "черной пятнице" предупредили казахстанцев

В "черную пятницу" мошенники обманывают покупателей со всего мира, в том числе и казахстанцев. Они создают фальшивые магазины или "продают" несуществующий товар. Об их схемах узнали журналисты NUR.KZ.

Всемирный день распродаж, который называют "черной пятницей", может стать отличным способом приобрести дорогой товар с хорошей скидкой. Однако в стремлении сэкономить казахстанцы могут попасть в ловушку мошенников.

Как рассказали в "Лаборатории Касперского", в 2023 году в мире было выявлено более 13 млн фишинговых атак, в рамках которых злоумышленники мимикрировали под популярные маркетплейсы, люксовые бренды и магазины гаджетов.

Особенно активны мошенники в преддверии сезона больших скидок. Как выяснили эксперты, начиная с октября количество доменов, использующих слова "черная пятница" (black friday), выросло в три раза. Среди таких сайтов встречаются как полностью выдуманные магазины, так и правдоподобные копии реальных онлайн-площадок.

Часто злоумышленники прикрываются популярной продукцией от Apple. С января по октябрь 2023 года аналитики обнаружили 2,8 млн фишинговых атак на пользователей из разных стран с упоминанием продуктов этого бренда. С мошенничеством сталкиваются и геймеры, в частности, при попытке купить игровую консоль.

В целом за десять месяцев 2023 года было выявлено почти 31 млн атак по всему миру, нацеленных на онлайн-магазины, платежные системы и финансовые организации. При этом в 43,5% случаев злоумышленники маскировались под платформы электронной коммерции.

Чаще всего на таких сайтах можно заказать и оплатить товар, однако в итоге покупатель его не получит. Также используются и другие мошеннические схемы.

"Мошенники могут, например, постепенно списывать деньги человека, привязавшего свою карточку к поддельному онлайн-магазину, или предлагать купить несуществующие подарочные сертификаты известных торговых площадок", – рассказала о преступных схемах старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова.

Эксперты призывают пользователей сети Интернет быть внимательными и следовать правилам безопасного шопинга: не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и проверять адрес сайта, прежде чем вводить на нем личные данные.