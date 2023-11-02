Поправками в закон о банкротстве должникам хотят разрешить покидать Казахстан

В казахстанский закон о банкротстве хотят внести поправки. В частности, должникам планируют разрешить уезжать за рубеж. Какие еще изменения ждут жителей страны, узнали журналисты NUR.KZ.

С 3 марта текущего года у казахстанцев с неоплаченными и неподъемными долгами появилась возможность объявить себя банкротами. За это время более 70 тыс. человек подали заявления на прохождение внесудебного банкротства.

Однако, как сообщают в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, не все должники могут применить процедуру банкротства в силу имеющихся законодательных ограничений, а также неактуальности сведений в базах данных государственных органов и иных организаций.

Поэтому на данный момент ведется работа по внесению изменений в закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".

Так, планируется расширить перечень финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство. В частности, казахстанцам могут разрешить объявлять себя банкротами по долгам перед лишенными лицензии и ликвидированными банками.

Поправки предусматривают и смягчение требований к заявителю – гражданин будет освобожден от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства. Все необходимые сведения планируется получать из базы данных соответствующих организаций.

Кроме того, рассматривается возможность снятия запрета на выезд должников за пределы Казахстана после утверждения плана восстановления платежеспособности. Сейчас казахстанцы, которые проходят эту процедуру, не могут покидать страну в течение пяти лет.

Напомним, премьер-министр страны Алихан Смаилов между тем подчеркнул, что упрощение процедуры банкротства не означает простое списание долгов. Это серьезный шаг, который имеет большую ответственность и определенные ограничения.