Обанкротившимся казахстанцам могут запретить выезжать за границу и брать кредиты

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Казахстанцев, которые пройдут процедуру банкротства, хотят ограничить в получении кредитов на пять лет, а также ограничить им выезд за пределы страны на 3 года. Такие нормы заложены в проекте закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК", передает корреспондент NUR.KZ.

Основные нововведения документа представил в ходе брифинга в СЦК вице-министр финансов Марат Султангазиев.

По его словам, в Казахстане предлагается ввести три вида процедур банкротства физических лиц в зависимости от суммы и длительности долга.

Первая будет направлена на восстановление платежеспособности и предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет при наличии стабильного дохода.

В случае, если нет стабильного дохода и перспектив по погашению задолженности, предлагается применить внесудебное банкротство и судебное банкротство.

Первое можно применять в трех случаях:

Если граждане, которые имеют просрочку перед банками и микрокредитными организациями более пяти лет;

Если долг не погашен в течение 12 месяцев. В этом случае сумма долга не должна превышать 300 тысяч тенге (100 МРП) и отсутствует имущество, за счет которого можно погасить долг;

Начать процедуру банкротства могут граждане, у которых долг в сумме до 5 млн тенге не погашен в течении 6 месяцев.

Заявление о применении внесудебного банкротства гражданин сможет подать подает через веб-портал eGov.kz. Также будет предусмотрена возможность подачи документов через приложение "Е-салык азамат".

"Судебное банкротство будет применяться гражданами по непогашенной задолженности свыше 5 млн тенге. В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах.

Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять только в ходе судебного банкротства.

Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника.

Однако в то же время долги по алиментам и ущербу, причиненному жизни и здоровью другого человека, списанию не подлежат", - пояснил вице-министр.

Одновременно с возможностью списания, по словам Султангазиева, предусмотрены и ограничения по банкротам.

"Надо обратить внимание на последствия, которые возникают после банкротства. Проектом закона предлагается ограничить получение займов и кредитов в течение 5 лет для банкротов.

Также предусматривается ограничение на выезд за пределы страны в течение 3 лет, за исключением лечения, сопровождения близкого родственника на лечение или выезд на похороны. То есть по особым случаям.

Повторно применить банкротство граждане смогут только через 7 лет. Поэтому прежде чем объявить себя банкротом, человек должен задуматься о возможных последствиях и ограничениях", - посоветовал вице-министр финансов.

Напомним, что ранее в Минфине рассказали, сколько казахстанцев могут воспользоваться процедурой банкротства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1955345-obankrotivshimsya-kazahstantsam-mogut-zapretit-vyezzhat-za-granitsu-i-brat-kredity/