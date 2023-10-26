За сколько дней можно накопить на новый iPhone в Казахстане

Новый iPhone 15 Pro в Казахстане стоит около 715 тыс. тенге. Среднестатистический житель страны может накопить на него за 51 рабочий день. Подробности журналисты NUR.KZ узнали на портале Picodi.

В США новый iPhone 15 Pro на 128 гигабайт стоит 999 долларов. Однако, как утверждают аналитики, такой ценник установлен только в некоторых штатах, за пределами которых он стоит дороже из-за налогов.

В Казахстане стоимость iPhone 15 Pro в базовой комплектации была оценена в 714 990 тенге, то есть примерно 1 503 доллара по текущему курсу.

Если сопоставить цену флагмана от Apple со средней номинальной зарплатой в Казахстане, которая во втором квартале 2023 года превысила 365 тыс. тенге (или 294 308 тенге после вычета обязательных платежей), то окажется, что среднестатистическому жителю страны нужно отработать 51 рабочий день, чтобы накопить на iPhone 15 pro на 128 гигабайт, но при условии, что вся зарплата будет откладываться на покупку.

С таким показателем Казахстан оказался на 16 месте в рейтинге стран, который показывает за сколько дней их среднестатистические жители могут заработать на флагман от Apple. Стоит отметить, что, чем ближе к первому месту, тем дольше придется работать. Россия в этом рейтинге оказалась на 17 месте – здесь нужно 46,3 дня, чтобы накопить на iPhone 15 Pro.

Дольше, чем в Казахстане придется трудиться гражданам Молдовы (57,9 дня), Грузии (58,2 дня), Армении (62,8 дня), Беларуси (68,4 дня), Азербайджана (75,9 дня), Украины (81,5 дня), Узбекистана (86,6 дня), Кыргызстана (91,8 дня) и Таджикистана (162,9 дня).

Дольше всех в мире нужно копить жителям Аргентины. Для покупки нового гаджета в базовой комплектации среднестатистическому аргентинцу нужно отработать почти 286 рабочих дней.

Легче всего заработать на iPhone можно в Швейцарии – всего за 4,2 дня, в США – за 5,3 дня и в Катаре – за 6,3 дня.

Индекс iPhone 2023. Инфографика: picodi.com

Стоит отметить, что покупательная способность средней зарплаты в Казахстане за последние годы заметно увеличилась. Например, в 2018 году на iPhone приходилось работать 86 дней, а в 2022 году – 58,5 дня.