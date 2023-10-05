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Где больше всего денег тратят на кафе и рестораны в Казахстане

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Человек сидит за праздничным столом
Ресторан. Иллюстративное фото: pixabay.com

Услуги общепита в Казахстане за год подорожали на 13,1%. При этом больше всего денег тратят на питание вне дома алматинцы. Подробности узнали журналисты NUR.KZ на портале EnergyProm.

В Казахстане активно развивается сфера услуг общественного питания. Если год назад в стране было зарегистрировано 7 447 заведений, то в августе 2023 года их количество уже выросло до 8 218.

Больше всего кафе и ресторанов расположено в Алматы – 2,7 тыс. Следом идет Астана – 2,2 тыс., а на третьем месте оказалась Карагандинская область – 342 предприятия.

Сколько кафе и ресторанов зарегистрировано в Казахстане
Сколько кафе и ресторанов зарегистрировано в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Цены в сфере общественного питания выросли

При этом, в Казахстане заметно выросли и цены на питание вне дома – сразу на 13,1%.

Обед в ресторане в 2023 году обойдется на 15,2% дороже, чем годом ранее, обед в столовой – на 11,2%, а услуги фастфуд-заведений подорожали на 13,5%. При этом цены в сфере гостиничного обслуживания выросли на 11,6%.

Что касается отдельных регионов, то сильнее всего подорожала сфера общепита в Жетысуской области – сразу на 43,3% за год. В Шымкенте цены выросли на 25,5%. В Астане и Алматы подорожание составило 10,1% и 5,9% соответственно.

Самый низкий прирост цен был зафиксирован в Карагандинской области – всего на 2,6%.

Цены в ресторанах и кафе выросли
Цены в ресторанах и кафе выросли. Инфографика: energyprom.kz

Сколько тратят казахстанцы на рестораны и кафе

Естественно, подорожание услуг заметно "ударило" по карманам и самих казахстанцев. В среднем расходы жителей страны на питание вне дома выросли на 15,6%. Если годом ранее они составляли 1 804 тенге на душу населения, то во втором квартале 2023 года сумма выросла до 2 085 тенге.

Больше всего тратят на рестораны и кафе жители Алматы – 3 927 тенге на человека. Следом идет Кызылординская область – 3 695 тенге, а на третьем месте оказалась Алматинская область – 3 671 тенге. В Астане и Шымкенте в среднем на душу населения приходится по 3 570 тенге и 834 тенге соответственно. Самый маленький средний "чек" оказался в Мангистауской области – всего 39 тенге.

Важно понимать, что это не реальные суммы, которые тратят за один поход в рестораны казахстанцы. Это средние расходы на душу населения – то есть берется вся затраченная сумма, которая делится между всем населением области, учитывая также тех, кто вовсе не ходит в рестораны.

Сколько тратят на кафе и рестораны казахстанцы
Сколько тратят на кафе и рестораны казахстанцы. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, ранее мы рассказывали о том, сколько в среднем тратят жители Алматы и Астаны на походы в рестораны и кафе. Средний чек оказался значительно выше общереспубликанского уровня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2039656-gde-bolshe-vsego-deneg-tratyat-na-kafe-i-restorany-v-kazahstane/

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