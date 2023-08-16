Что можно выяснить о человеке, зная его ИИН, в Казахстане

Работа за ноутбуком. Иллюстративное фото: Felix Zahn / Photothek / Getty Images

Личные данные граждан важно хранить в тайне. В противном случае казахстанцы рискуют столкнуться с неприятными последствиями. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Личная или персональная информация – это те данные, которые относятся непосредственно к определенному лицу и имеют свою ценность.

Например, это может быть информация об имени и личных документах, о социальном статусе, банковском счете, пенсионных накоплениях и так далее. Их важно беречь, чтобы не стать жертвой мошенничества или других опасных действий.

Как сообщает Telegram-канал "Казахстан Подешевле", индивидуальный идентификационный номер (ИИН) тоже может оказаться источником риска, если он попадет в чужие руки.

Что расскажет ИИН о казахстанцах

Как отмечают в источнике, по ИИН на открытых онлайн-ресурсах можно найти достаточно много информации о его владельце.

Например, можно узнать, какие долги по штрафам, налогам и кредитам имеет гражданин. Для этого достаточно ввести его идентификационный номер в едином реестре должников или в разделах "Платежи" и "Штрафы и налоги" банковских мобильных приложений.

Мошенник. Иллюстративное фото: Diy13 / Getty Images

Также можно узнать:

наличие бизнеса – с помощью сайта Комитета госдоходов РК, где есть сервис "Поиск налогоплательщика", который отражает эту информацию;

судебные решения – через банк судебных актов;

черные списки, уголовные производства и другое – используя открытые онлайн-сервисы, по ИИН/БИН можно узнать данные о наличии компании в реестрах банкротов, лжепредприятий, или наличие их руководителей в уголовном розыске, реестрах должников и так далее.

"Также можно столкнуться с фактами шантажа, если ваш ИИН попадет к злоумышленникам. А если вы потеряли свое удостоверение вместе с телефоном, то мошенники обязательно попробуют оформить на вас микрокредит", – отмечается в источнике.

Другими словами, вся эта информация может быть использована злоумышленниками для получения выгоды, телефонного мошенничества, шантажа, угроз и так далее.

Поэтому не следует делиться личными данными с третьими лицами.

Ранее мы рассказывали, могут ли мошенники получить личные данные с чипа на удостоверении личности казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2032551-chto-mozhno-vyyasnit-o-cheloveke-znaya-ego-iin-v-kazahstane/