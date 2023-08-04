Больше 60 тыс. казахстанцев подали заявки на банкротство

С 3 марта, когда в Казахстане вступил в силу закон о процедуре банкротства, заявки на эту процедуру подали более 61 тыс. граждан, сообщается на сайте Комитета госдоходов Минфина РК.
Как рассказали в комитете, процедура банкротства начата в отношении 10 тысяч граждан, в отношении 750 граждан рассматриваются судами заявления о применении процедуры судебного банкротства.
Более 20 человек уже подали заявления на восстановление платежеспособности.
При этом в КГД отмечают, что казахстанцы нередко допускают ошибки при подаче заявлений на банкротство.
"Чаще всего встречаются случаи, когда у физлиц имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев в связи с применением мер принудительного взыскания задолженности частными судебными исполнителями на основании исполнительных листов.
В другом случае гражданами при фактическом отсутствии имущества своевременно не производятся корректировки в соответствующих базах государственных органов.
При этом, проверка данных на соответствие входным параметрам внесудебного банкротства осуществляется автоматически в системе Tazalau путем сверки баз данных государственных органов и организаций", - рассказали в КГД.
Иногда заявку на банкротство подают казахстанцы, на которых зарегистрировано ИП. В комитете напоминают, что сначала нужно ликвидировать ИП, лишь потом можно подать заявку.
"Для граждан, получающих адресную социальную помощь, необходимо учитывать период не менее 6 месяцев получения такой помощи, чтобы воспользоваться процедурой банкротства по особым условиям", - напомнили в КГД.
Повторное заявление о применении процедуры внесудебного банкротства можно подать через 3 месяца.
Если должнику отказано по причине наличия имущества, он вправе подать заявление в районный суд по месту жительства на применение процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства, заключили в ведомстве.
Что нужно знать про внесудебное банкротство
30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане. 3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство.
Согласно закону, казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:
- внесудебное банкротство;
- судебное банкротство;
- восстановление платежеспособности.
Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами, при следующих условиях:
- долг перед вышеперечисленными кредиторами не превышает 1 600 месячных расчетных показателя (МРП), что в 2023 году составляет 5,5 миллиона тенге;
- отсутствуют погашения по соответствующим обязательствам в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;
- отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;
- проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;
- банкротство не применялось в течение семи лет.
Должник может подать заявление на внесудебное банкротство через портал "Электронного правительства" (www.egov.kz) с помощью ЭЦП. К заявлению нужно приложить:
- список кредиторов (кому должны) – с указанием их наименования, суммы задолженности, места нахождения;
- копию документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2031352-bolshe-60-tys-kazahstantsev-podali-zayavki-na-bankrotstvo/