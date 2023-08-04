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30 лет независимости Казахстана

Больше 60 тыс. казахстанцев подали заявки на банкротство

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Девушка держит красный кошелек с деньгами
Кошелек. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С 3 марта, когда в Казахстане вступил в силу закон о процедуре банкротства, заявки на эту процедуру подали более 61 тыс. граждан, сообщается на сайте Комитета госдоходов Минфина РК.

Как рассказали в комитете, процедура банкротства начата в отношении 10 тысяч граждан, в отношении 750 граждан рассматриваются судами заявления о применении процедуры судебного банкротства.

Более 20 человек уже подали заявления на восстановление платежеспособности.

При этом в КГД отмечают, что казахстанцы нередко допускают ошибки при подаче заявлений на банкротство.

"Чаще всего встречаются случаи, когда у физлиц имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев в связи с применением мер принудительного взыскания задолженности частными судебными исполнителями на основании исполнительных листов.

В другом случае гражданами при фактическом отсутствии имущества своевременно не производятся корректировки в соответствующих базах государственных органов.

При этом, проверка данных на соответствие входным параметрам внесудебного банкротства осуществляется автоматически в системе Tazalau путем сверки баз данных государственных органов и организаций", - рассказали в КГД.

Иногда заявку на банкротство подают казахстанцы, на которых зарегистрировано ИП. В комитете напоминают, что сначала нужно ликвидировать ИП, лишь потом можно подать заявку.

"Для граждан, получающих адресную социальную помощь, необходимо учитывать период не менее 6 месяцев получения такой помощи, чтобы воспользоваться процедурой банкротства по особым условиям", - напомнили в КГД.

Повторное заявление о применении процедуры внесудебного банкротства можно подать через 3 месяца.

Если должнику отказано по причине наличия имущества, он вправе подать заявление в районный суд по месту жительства на применение процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства, заключили в ведомстве.

Что нужно знать про внесудебное банкротство

30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон о банкротстве физлиц в Казахстане. 3 марта 2023 года стартовал прием заявок на банкротство.

Согласно закону, казахстанцы могут прибегнуть к трем процедурам:

  • внесудебное банкротство;
  • судебное банкротство;
  • восстановление платежеспособности.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами, при следующих условиях:

  • долг перед вышеперечисленными кредиторами не превышает 1 600 месячных расчетных показателя (МРП), что в 2023 году составляет 5,5 миллиона тенге;
  • отсутствуют погашения по соответствующим обязательствам в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;
  • отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;
  • проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;
  • банкротство не применялось в течение семи лет.

Должник может подать заявление на внесудебное банкротство через портал "Электронного правительства" (www.egov.kz) с помощью ЭЦП. К заявлению нужно приложить:

  • список кредиторов (кому должны) – с указанием их наименования, суммы задолженности, места нахождения;
  • копию документа, подтверждающего принятие должником мер по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2031352-bolshe-60-tys-kazahstantsev-podali-zayavki-na-bankrotstvo/

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