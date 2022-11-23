Какой доход принесли платные дороги за время их существования в Казахстане

Платная дорога. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин на брифинге СЦК рассказал о планах по расширению сети платных дорог в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, какой доход принесли платные участки дорог на 1 ноября.

"На 1 ноября общий сбор с платных дорог насчитывает порядка 25 млрд тенге. Эти средства в первую очередь направлены на содержание данных участков дорог и содержание систем взимания платы", – отметил Толеген Абдуллин.

Он добавил, что к этому часу в стране функционируют 11 платных участков автодорог протяженностью 2,2 тыс. километров. И, по его словам, на всех платных участках действуют тарифы 2013 года, то есть веденные с момента введения платности дорог.

Он также сообщил, что в следующем году платность начнут вводить на дорогах II категории. Но касаться это будет лишь грузового транспорта – легковой транспорт не попадет под сбор платы.

"В 2023 году по мере завершения всех ремонтных работ будет вводиться платность. Эти участки разветвленные, в разных регионах. Планируется (ввести платность – прим. ред.) в следующем году на участках дорог второй категории", – заявил спикер.

В качестве примера Абдуллин привел дорогу второй категории "Павлодар – Семей".

Отмечается также, что до конца года в Казахстане будет внедрена абонентская плата для всех видов транспортных средств согласно следующим тарифам:

Легковые автомобили – 1000 тенге за год;

Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили до 2,5 тонны – 2 МРП за 1 месяц, 20 МРП за 1 год;

Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили до 5,5 тонны – 4 МРП за 1 месяц, 40 МРП за 1 год;

Автобусы до свыше 32 мест и грузовые автомобили до 10 тонн – 6 МРП за 1 месяц, 60 МРП за 1 год;

Грузовые авто до 15 тонн – 8 МРП за 1 месяц, 80 МРП за 1 год;

Грузовые авто свыше 15 тонн – 10 МРП за 1 месяц, 100 МРП за 1 год.

Тем не менее абонемент можно будет оформить только в том случае, если транспортное средство состоит на учете в населенных пунктах и поселках, прилегающих к платному участку.

Ранее мы писали о том, какие платные дороги есть в Казахстане на данный момент и сколько стоит проезд по ним.

Отметим, что сейчас в стране действует 11 платных дорог. Так, дорожный участок "Нур-Султан – Щучинск" начал взимать плату за проезд в 2013 году. А с января 2019 года на платной основе заработали трассы "Нур-Султан – Темиртау", "Алматы – Капшагай" и "Алматы – Хоргос".

В ноябре 2021 года в Казахстане были окончательно внедрены еще семь новых участков платных дорог: "Капшагай – Талдыкорган", "Нур-Султан – Павлодар", "Тараз – Кайнар", "Шымкент – Кызылорда", "Шымкент – Тараз", "Шымкент – граница с Узбекистаном" и "Щучинск – Кокшетау".

Добавим, что согласно Закону РК "Об автомобильных дорогах" решения об использовании автомобильных дорог (участков) на платной основе могут быть приняты в отношении:

автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения I технической категории для всех видов автомобильного транспорта;

автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения II технической категории для всех видов автомобильного транспорта либо только для грузового автомобильного транспорта;

автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения III технической категории для грузового автотранспорта;

улиц столицы и городов республиканского значения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998653-kakoy-dohod-prinesli-platnye-dorogi-za-vremya-ih-suschestvovaniya-v-kazahstane/