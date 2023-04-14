Сколько казахстанцев работают сами на себя, подсчитали аналитики

Фрилансер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Не все казахстанцы трудятся по трудовому договору. Некоторые предпочитают свободный заработок. О том, сколько фрилансеров работает в Казахстане, рассказали аналитики Finprom.

Работа на фрилансе имеет ряд преимуществ перед традиционным трудоустройством, например, работник самостоятельно строит свой график и выбирает сферу деятельности. Также у фрилансера всегда есть выбор – начинать работать с клиентом или же отказаться от него.

Однако самый главный плюс, которым обладает работа на фрилансе – работник трудится на самого себя. И казахстанцев, которые выбрали такой путь, достаточно много – по последним данным их было больше 1 млн человек. То есть 16,6% от общей численности наемных работников в стране.

При этом порядка 820,5 тыс. человек (78, 2%) совмещали фриланс со своей основной работой по найму, а для 228,3 тыс. человек (21,8%) это был основной источник доходов.

Количество фрилансеров в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

В региональном разрезе больше всего фрилансеров работало в городах Алматы (244 тыс. человек) и Астане (133 тыс.), а также в Туркестанской области (93 тыс.). В топ-5 регионов также вошли Шымкент (71 тыс. человек) и Алматинская область (68 тыс. человек).

В каких сферах работают фрилансеры

Как объясняют аналитики, фриланс в Казахстане, как и в целом в мире, включает совершенно разные виды деятельности. Работают сами на себя не только программисты, дизайнеры, SMM-щики, доставщики еды, таксисты, строители и торговые представители.

Сфера фриланса охватила практически все отрасли экономики Казахстана, в том числе и социально значимые. Так, например, больше всего "свободных работников" в 2021 году было зафиксировано в сфере образования – сразу 170 тыс. человек.

На втором месте по популярности оказалась сфера торговли – 166 тыс. человек. А третье место досталось сектору государственного управления и социального обеспечения, здесь занято на фрилансе порядка 143 тыс. работников.

Также довольно часто фрилансеров можно найти в сельском хозяйстве (70 тыс. человек), обрабатывающей промышленности (67 тыс. человек), строительстве (61 тыс. человек) и в сфере здравоохранения (58 тыс. человек).

Еще порядка 85 тыс. человек, как сообщают аналитики, предоставляют "прочие индивидуальные услуги".

Где работают фрилансеры. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что, возможно, фрилансеров в стране значительно больше. Дело в том, что этот сектор экономики очень сложно регулировать. Многие из них остаются вне поля зрения – работают не на постоянной основе или же сотрудничают с иностранными компаниями.

Тем не менее, свободная занятость имеет важное значение для трудового рынка страны, а глядя на тенденции мировой экономики, можно предположить, что эта сфера в будущем будет только расти.

Например, в США индустрия фриланса уже составляет почти 5% от ВВП страны, который в 2022 году составлял порядка 25 трлн долларов. Всего же, по данным на 2020 год, в стране трудилось более 59 млн фрилансеров. К 2028 году ожидается, что их численность достигнет 90 млн человек.

В Великобритании к этому времени насчитывалось 2,2 млн фрилансеров, причем 95% из них работали полный рабочий день. В Евросоюзе же их вообще более 22 млн человек, что составляет 35% в общей структуре занятых. Что интересно, среди европейских фрилансеров 77% имели хотя бы степень бакалавра, а 54% – степень магистра.

Среди азиатских стран самым удачным примером развития сферы фриланса можно назвать Индию. Это один из самых быстрорастущих рынков в мире с точки зрения увеличения выручки в годовом исчислении. В стране порядка 15 млн работников свободного заработка, что составляет 25% от общей численности в мире.

Фриланс в мире. Инфографика: finprom.kz

Таким образом, можно сделать вывод, что в будущем сфера фриланса будет только развиваться и охватывать все новые секторы экономики. Более того, уже сейчас фриланс может стать для многих работников одним из вариантов защититься от возможной глобальной рецессии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2016814-skolko-kazahstantsev-rabotayut-sami-na-sebya-podschitali-analitiki/