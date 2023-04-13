За сколько лет можно заработать миллион долларов в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Миллион долларов – заветная цифра для многих людей в мире. О том, за сколько лет можно заработать такую сумму в Казахстане, получая среднюю зарплату, подсчитали аналитики Picodi.

Работая всю жизнь, многие люди обычно не задумываются о том, сколько всего денег они заработали в совокупности, а ведь в некоторых странах за относительно небольшой период времени эта сумма легко "переваливает" за миллион долларов.

Так, например, получая среднюю зарплату после вычета налогов и обязательных взносов (5 443 франка или более 2,7 млн тенге), житель Швейцарии может накопить свой первый миллион долларов всего за 14 лет и 3 месяца. С таким показателем страна заняла первое место в рейтинге.

Чуть больше времени потребуется жителям Сингапура (16 лет и 11 месяцев) и Люксембурга (17 лет и 4 месяца). Здесь средние зарплаты превышают 2,2 млн в переводе на тенге.

Если же говорить о Казахстане, то он расположился на 69 месте среди 102 стран мира. Здесь аналитики также подсчитали среднюю зарплату, которую получают граждане "на руки", то есть после всех налогов и взносов.

Итак, среднестатистическому казахстанцу, чтобы в совокупности заработать миллион долларов, придется работать 171 год со средней "чистой" зарплатой, которая составляет примерно 219,7 тыс. тенге.

Не стоит путать этот показатель со средней номинальной (до удержания обязательных платежей) зарплатой в стране, которая по итогам марта превысила 350 тыс. тенге без учета работников малых предприятий.

Чуть лучше позиция у соседней России (60 место). Тут гражданам нужно работать 136 лет и 10 месяцев, ведь средняя зарплата у них примерно равна 256,7 тыс. тенге. В Украине копить придется дольше – с зарплатой в 174,7 тыс. тенге на это уйдет 215 лет и 10 месяцев.

За сколько лет можно заработать миллион долларов. Инфографика: picodi.com

Также в рейтинг попали и другие страны с постсоветского пространства. Армения расположилась на 63 месте (148 лет и 8 месяцев), Грузия – на 70 месте (172 лет и 8 месяцев), Азербайджан – на 87 месте (228 лет и 8 месяцев), а Узбекистан – на 91 месте (277 лет и 8 месяцев).

В конце списка оказались Уганда (523 года и 3 месяца), Египет (603 года и 6 месяцев) и Пакистан (621 год и 3 месяца). В этих странах средние оклады не превышают одну минимальную зарплату в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2016571-za-skolko-let-mozhno-zarabotat-million-dollarov-v-kazahstane/