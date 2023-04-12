Похоронные услуги сильно подорожали в Казахстане

Похороны. Иллюстративное фото: pexels.com

За год многие товары и услуги сильно подорожали в Казахстане. Взлетели ценники и у организаторов похорон. О том, как выросла стоимость ритуальных услуг в стране, рассказали аналитики Finprom.

За весь прошлый год численность умерших в Казахстане составила 134,7 тыс. человек. Это сразу на 26,5% меньше, чем годом ранее.

Количество умерших казахстанцев. Инфографика: finprom.kz

Впрочем, это снижение не повлияло на доходы компаний, которые занимаются похоронами. Объем оказанных ими ритуальных услуг без учета ненаблюдаемого сектора экономики составил 13,9 млрд тенге – сразу в 2,9 раза больше показателя 2021 года.

Услуги похорон. Инфографика: finprom.kz

Скорее всего, такой значительный рост связан с сильным подорожанием ритуальных. Так, например, по итогам марта 2023 года цены на них выросли сразу на 24,6% за год.

Для сравнения, в марте 2022 года этот показатель составлял 9,3%, в 2021 году – 6,1%, а в 2020 – всего 2,2%.

Сильнее всего ценники выросли в Мангистауской области – сразу на 61,8% за год. Также сильное подорожание было зафиксировано в Кызылординской и Северо-Казахстанской областях – на 59,1% и 52,7% соответственно. В Актюбинской и Жетысуской областях цены выросли на 50%.

Меньше всего услуги в секторе подорожали в Западно-Казахстанской (на 4,9%), Улытауской (на 10%) и Акмолинской (на 10,1%) областях.

В Атырауской, Костанайской и Туркестанской областях, а также в Астане стоимость ритуальных услуг осталась без изменений.

Рост цен на ритуальные услуги. Инфографика: finprom.kz

Таким образом, рост цен на похоронные услуги сильно опережает официальную инфляцию в стране, которая по итогам марта установилась на уровне 18,1%.

Напомним, в некоторых случаях граждане могут получить выплаты на погребение за счет государственного бюджета или пенсионных накоплений скончавшегося родственника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2016431-pohoronnye-uslugi-silno-podorozhali-v-kazahstane/