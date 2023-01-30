Как казахстанцы могут получить бесплатный авиабилет для ребенка

Билет на самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане родители могут получить бесплатный авиабилет для своего ребенка по программе "Kids Go Free". О том, как это сделать и на каких условиях, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действует программа для семейного туризма, которая называется "Kids Go Free". В рамках нее граждане страны могут рассчитывать на бесплатный авиаперелет для своего несовершеннолетнего ребенка, если оформят у туроператора путевку на отдых внутри страны.

Данная программа работает с начала 2022 года. В прошлом году, как сообщает Министерство культуры и спорта РК, возможность бесплатно летать в самолетах получили 1 500 несовершеннолетних туристов.

"В этом году мы будем работать для того, чтобы предоставить бесплатные авиаперелеты 2 000 детей. Это создаст больше возможностей для семейного отдыха.

При этом программа Kids Go free стала доступнее для туроператоров. Расширен перечень подтверждения приобретения детского авиабилета и сокращены сроки рассмотрения заявок и выплат", – сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов.

Как работает Kids Go Free

Государство, в рамках программы предоставляет субсидии казахстанским турфирмам, которые организовывают отдых внутри страны.

Стоит отметить, что не каждый туроператор может предложить данную услугу. Как отмечается на официальном сайте национальной компании Kazakh Tourism, участие туристических фирм в этой программе добровольное. С полным списком участников можно ознакомиться на сайте.

Работает "Kids Go Free" следующим образом:

бесплатный билет могут получить только граждане Казахстана;

билет оформляется на несовершеннолетнего ребенка от 2 до 17 лет, которого обязательно должен сопровождать взрослый родственник (родители, бабушки, дедушки и другие);

бесплатный билет выделяется только в рамках турпутевки;

турпутевка должна быть приобретена у туроператора, имеющего лицензию на организацию поездок по внутреннему туризму;

стоимость турпутевки оплачивается за минусом стоимости детского авиабилета.

Следует учитывать, что по правилам программы туропреатор самостоятельно оплачивает стоимость билета и только после этого государство возмещает ему эти расходы.

Данная программа может оказаться очень актуальной, особенно если учитывать тот факт, что авиабилеты в Казахстане за последний год заметно подорожали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2007249-kak-kazahstantsy-mogut-poluchit-besplatnyy-aviabilet-dlya-rebenka/