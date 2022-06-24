Сколько стоит детский отдых в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

Лето - пора отпусков и школьных каникул. Куда казахстанцам можно отправить детей на отдых и сколько это будет стоить, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2022 году в Казахстане насчитывается 19 крупных курортных зон, в которых зарегистрировано 1 596 туристических отелей и санаториев. В общем, казахстанцам не обязательно уезжать за границу, чтобы хорошо отдохнуть.

Но сколько будет стоить отдых на отечественных курортах? По некоторым данным, внутренний туризм для наших граждан обходится дороже, чем поездка в Турцию или в Египет.

Специалисты компании по страхованию жизни Freedom Life провели исследование и выяснили, во сколько казахстанцам обойдется отдых внутри страны.

Сколько стоит отдых в Казахстане

Средняя цена отдыха в курортной зоне Казахстана для двоих взрослых составляет около 19 500 тенге за сутки. Если будет еще и ребенок, то придется доплатить примерно 5 400 тенге.

Дороже всего отдых для двоих взрослых выходит в Щучинско-Боровской и Мангистауской курортных зонах - 39 000 и 32 000 тенге, соответственно. Для детей дороже всего также обойдется отдых в Мангистау (10 500 тенге в сутки) и в Алматинском горном кластере (10 000 тенге).

Инфографика: Freedom Life

В целом, в 2022 году насчитывается более 200 санаториев, где казахстанцы могут отдохнуть со своими детьми. Средняя стоимость такого отдыха для ребенка составляет около 4 000 тенге. В сумму входит проживание, питание и оздоровительные процедуры.

Помимо санаториев, в Казахстане насчитывается около 1 300 туристических отелей, зон отдыха и семейных пансионатов. Если взрослые планируют отдыхать вместе с детьми, то в среднем проживание одного ребенка в возрасте от 5 до 12 лет с питанием составит 3 500 тенге за сутки.

Где может отдохнуть ребенок без родителей

Самым привычным вариантом детского отдыха для старшего поколения являются, естественно, детские лагеря. В среднем десять дней отдыха ребенка в таких учреждениях будет стоить родителям от 30 000 до 150 000 тенге.

Все зависит от места расположения лагеря, развлекательной и образовательной программ, качества сервиса и питания. Обычно в стоимость входят пятиразовое питание, спортивные занятия, походы, дискотеки, психологические тренинги, мастер-классы по искусству и так далее.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Альтернативой детским лагерям могут стать дневные образовательные и развлекательные учреждения. Для школьников в возрасте 6-17 лет работают организации по дополнительному образованию, детские кружки и летние лагеря с дневным пребыванием.

Средняя цена такого досуга составляет от 15 000 тенге до 50 000 тенге. Разница, как правило, в качестве сервиса и статусе заведения. Есть и бесплатные альтернативы: в Алматы, например, дети могут бесплатно посещать мастер-классы и обучающие лекции в Национальной библиотеке РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1975588-skolko-stoit-detskiy-otdyh-v-kazahstane/