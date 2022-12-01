Уведомлять родителей студентов о кредитах их детей предложили казахстанские депутаты

Онлайн-кредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанские депутаты обратились к премьер-министру РК с запросом, в котором предложили ввести новый механизм контроля за кредитованием молодых казахстанцев. В чем он заключается, узнали журналисты NUR.KZ.

На пленарном заседании мажилиса парламента РК депутаты Народной партии Казахстана (НПК) озвучили запрос премьер-министру страны Алихану Смаилову. В нем они предложили ввести новый метод контроля за уровнем закредитованности молодежи.

Как отметил депутат Александр Милютин, сейчас в стране сложилась довольно тяжелая ситуация с закредитованностью казахстанских студентов.

«С одной стороны, возможность получения молодыми людьми, особенно студентами, которые живут и учатся вдали от родителей, займов и микрокредитов, это большой плюс нашего законодательства», - начал свою речь мажилисмен.

Однако у этой ситуации есть и обратная сторона, которая связана с закредитованностью населения.

«Сейчас половина студентов имеет задолженности перед микрокредитными организациями, которые они в силу несопоставимости их стипендий с суммой полученных микрокредитов не в состоянии погасить самостоятельно», - продолжил объяснять суть проблемы Александр Милютин.

Слова депутата также подтверждаются и официальной статистикой. Напомним, за восемь месяцев текущего года доля микрозаймов с просрочкой свыше 90 дней выросла на 18,8% и составила 71,3 млрд тенге. Другими словами, население сильно увязло в долгах перед микрофинансовыми организациями (МФО).

По словам депутата, из-за того, что студенты не могут вовремя выплачивать свои займы, кредитные организации начинают начислять на них пени, и долг становится вовсе неподъемным.

«Родителей при этом микрокредитные организации начинают обзванивать и требовать погашения задолженности только по истечении определенного срока, когда эта сумма задолженности становится немыслимой не только для студента, а даже для них», - рассказывает Милютин.

Часы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Однако не только у студентов возникают такие проблемы. Как рассказывает мажилисмен, в такую же ситуацию попадают молодые люди, которые ушли в армию.

Как объясняет депутат, несмотря на тот факт, что служба в армии является долгом и обязанностью каждого казахстанца, кредитные организации не идут на уступки и не предоставляют «срочникам» отсрочку по погашению кредитной задолженности.

Решить данные проблемы депутаты НПК предлагают следующим образом:

разобраться с образовавшимися на сегодняшний день задолженностями указанных категорий молодых людей;

пересмотреть размеры займов, предоставляемых молодым людям;

законодательно закрепить необходимость уведомлять родителей молодых людей о наличии у последних задолженности по кредитам до того, как на них начнет начисляться пеня;

молодым людям, которые ушли служить в армию и при этом имеют банковскую задолженность, в обязательном порядке предоставлять отсрочку по займам.

Стоит отметить, что проблема задолженности перед микрокредитными организациями наблюдается не только среди молодежи Казахстана. Ранее мы рассказывали о том, что многим гражданам до зарплаты не хватает порядка 90 тыс. тенге – такую сумму в среднем запрашивают пользователи сервиса онлайн-микрокредитования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1999778-uvedomlyat-roditeley-studentov-o-kreditah-ih-detey-predlozhili-kazahstanskie-deputaty/