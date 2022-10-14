Уголь дорожает для казахстанцев, заявили аналитики

Уголь. Иллюстративное фото: Getty Images / Tim Wright

В преддверии холодов для многих граждан страны встает вопрос отопления своих домов. В этом году казахстанцам придется заплатить за твердое топливо значительно больше. О том, как выросли цены на уголь, рассказали аналитики EnergyProm.

В этом году в Казахстане объем добычи каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, составил 76,5 млн тонн – это на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добыча угля в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Тем не менее значительная часть добытого угля уходит на экспорт. В этом году было вывезено из страны порядка 20,9 млн тонн угля, это на 16,4% больше, чем было в прошлом году. Доля экспорта составила 31,4%.

Напомним, на этом фоне в правительстве предложили запретить вывоз угля из страны.

В это же время реализация на внутреннем рынке увеличилась лишь на 1,4% и составила за январь-июль 2022 года 45,7 млн тонн.

Почти треть казахстанского угля уходит на экспорт. Инфографика: energyprom.kz

На этом фоне растут и цены для населения. Всего за сентябрь уголь в Казахстане подорожал сразу на 2,9%. За год рост составил 10,8%.

Уголь дорожает. Инфографика: energyprom.kz

На данный момент средняя розничная цена 1 тонны угля в стране выросла с 13,7 тыс. тенге до 15 тыс. тенге.

В разрезе регионов самый дорогой уголь продается в Таразе и Уральске – 19,5 тыс. тенге и 19,3 тыс. тенге за тонну соответственно.

Высокие цены были зафиксированы также в Жезказгане (16,4 тыс. тенге), Алматы (16,2 тыс. тенге) и Талдыкоргане (16 тыс. тенге).

В столице тем временем средняя стоимость угля составляет 14,7 тыс. тенге за тонну.

Где в Казахстане продается самый дорогой уголь. Инфографика: energyprom.kz

Вопрос стоимости угля будет становиться все актуальнее. В какой-то момент в стране даже может возникнуть дилемма – низкие цены при нехватке в стране угля или же высокие цены при его достатке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1992729-ugol-dorozhaet-dlya-kazahstantsev-zayavili-analitiki/