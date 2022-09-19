Опрос NUR.KZ: откладываете ли вы процент от заработной платы?

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Экономисты часто говорят о том, что при любом доходе нужно создавать "подушку безопасности", откладывая определенный процент от зарплаты. Однако этому принципу следуют далеко не все казахстанцы, зачастую ссылаясь на нехватку средств и порой едва дотягивая до следующей выплаты зарплаты, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее мы писали, как нужно откладывать деньги, чтобы накопить на какую-то выбранную вами цель. Один из способов – это начать больше зарабатывать, а также важно посчитать, какие расходы у вас в приоритете, а от каких можно было бы отказаться совсем.

Также мы рассказывали про депозиты, с помощью которых можно делать накопления – таким образом деньги не только будут в сохранности, но и у вас не будет лишнего повода взять из "кубышки" пару тысяч. Но еще и будут начислены проценты – чем не дополнительный доход?

Мы решили узнать у наших читателей: откладываете ли вы какой-то процент от заработной платы?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1988514-opros-nurkz-otkladyvaete-li-vy-protsent-ot-zarabotnoy-platy/