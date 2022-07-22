У казахстанцев появилась дополнительная возможность получить грант на обучение

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В Казахстане стартует конкурс на присуждение грантов и стипендий на обучение. Выпускники, которым не достались государственные гранты, могут рассчитывать на их получение в рамках программы «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына». О том, кто может принять участие в конкурсе и какие у него условия, рассказали в пресс-центре общественного фонда.

Обучение в высшем учебном заведении – вещь не из дешевых. Не каждая казахстанская семья может позволить оплатить обучение своего ребенка. Государственных грантов на всех не хватит, и даже высокий балл на ЕНТ не гарантирует их получение.

В связи с этим общественный фонд «Қазақстан халқына» запускает конкурс на присуждение грантов и стипендий в рамках реализации своей благотворительной программы.

Конкурс направлен на помощь нуждающимся абитуриентам, которые по каким-то причинам не получили грант на оплату высшего образования по программам бакалавриата.

Помимо абитуриентов, конкурс распространяется и на тех, кто уже обучается в высших учебных заведениях на платных отделениях. Те, кто пройдут конкурс, смогут продолжить обучение за счет средств фонда.

Важно отметить: по правилам приема претендент должен самостоятельно заниматься подачей заявки и нести ответственность за этот процесс. Стоит также учесть, что требования к ЕНТ ежегодно могут меняться, поэтому необходимо уточнять эту информацию в принимающих учебных заведениях заранее.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Срок подачи заявки ограничен. Для выпускников школ (абитуриентов) прием заявок в ВУЗах проходит с 10 по 17 августа.

Студентам, которые уже учатся, необходимо подать онлайн-заявку на сайте taiburyl.kz, срок подачи с 1 по 15 августа.

Какие критерии для участия в конкурсе

Важно понимать, что программа является благотворительной, поэтому ее участником не сможет стать кто угодно.

Абитуриенты, желающие участвовать в конкурсе должны принадлежать к одной из следующих групп:

малообеспеченная семья из сельской местности;

лица, относящиеся к сиротам и оставшимся без попечения родителей до совершеннолетия;

лица с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью.

У действующих студентов критерии похожие. В конкурсе могут принять участие:

студенты, являющиеся лицами с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью;

студенты, являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия;

студенты из малообеспеченных семей сельской местности;

студенты из числа неполных семей, воспитывающих детей-инвалидов 1 и 2 групп;

студенты, оба или один из родителей которых являются инвалидами 1 и 2 группы.

Какие условия программы

Среди условий благотворительной программы стоит отметить следующие моменты:

грант является безвозмездным, то есть, по окончанию обучения не требуется возвращать его стоимость или отрабатывать; грант покрывает весь период обучения по программам бакалавриата с момента заключения договора. Максимальная стоимость обучения не должна превышать 1 млн тенге. Если сумма выше – ее придется доплатить из собственного кармана; никаких критериев по выбору специальности нет. Ее абитуриент выбирает самостоятельно. Это не касается учебных заведений. C перечнем университетов, участвующих в благотворительной программе можно ознакомиться на сайте фонда; участвовать могут даже те, кто окончил школу или колледж не в текущем году, а ранее; участвовать могут только граждане Казахстана.

Иллюстративное фото: pexels.com

Стоит отметить, что отбор претендентов среди абитуриентов текущего года осуществляет приемная комиссия при высшем учебном заведении, а отбор среди студентов – комиссия, созданная при общественном объединении Taiburyl.

Рассматриваться заявки будут в течение следующих чисел:

заявки от абитуриентов – с 17 по 21 августа;

заявки от студентов – с 16 по 25 августа.

Со списком необходимых для участия в конкурсе документов можно ознакомиться на сайте общественного фонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1979798-u-kazahstantsev-poyavilas-dopolnitelnaya-vozmozhnost-poluchit-grant-na-obuchenie/