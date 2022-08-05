Продовольственные карточки хотят внедрить в Нур-Султане

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В Нур-Султане прорабатывается пилотный проект по реализации продуктовых товаров по специальным картам. Для чего это нужно и кто сможет воспользоваться продовольственными карточками, узнали журналисты NUR.KZ.

Идея внедрения продуктовых спецкарточек была предложена во время заседания постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства в маслихате города Нур-Султана.

Зачем нужны карточки

Высокие темпы инфляции в Казахстане достигаются в основном за счет подорожания продовольственных товаров. По данным статистики, наибольший рост цен приходится на овощную продукцию, лук, картофель, морковь, также наблюдается рост на бакалейную продукцию, особенно на сахар.

В рамках сдерживания цен на социально значимые товары, как отмечает руководитель Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Ержан Балтаев, реализовывается система займов субъектам предпринимательства. Однако практика выдачи займов выявила слабые и сильные стороны данного механизма.

Дело в том, что при помощи этих займов закупаются социально-значимые продукты, доступ к которым имеют все граждане страны. Из-за этого потребности социально-уязвимых слоев населения не удавалось удовлетворить в полной мере.

Специальные карты должны будут решить эту проблему. Ими смогут пользоваться только нуждающиеся.

Как уточняет Балтаев, реализовываться проект будет в одной из торговых сетей Нур-Султана. Там товары будут выдаваться по карте только людям из социально-уязвимых категорий населения.

Стоит отметить, что проект не подразумевает создания новой специальной карточки, так как она уже есть у данной торговой сети. Планируется лишь расширить ее базу куда войдет порядка 168 тысяч нуждающихся в помощи граждан. Возможность покупать продукты по сниженным ценам получат только они. Граждане, не входящие в эти категории, будут платить за продукты полную цену.

Напомним, только за июль текущего года дважды фиксировался рост цен на социально-значимые продукты. В связи с этим проект, предложенный на заседании городского маслихата, может оказаться как нельзя кстати.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1981875-prodovolstvennye-kartochki-hotyat-vnedrit-v-nur-sultane/