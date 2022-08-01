Обучение дошколят стало дороже в Казахстане

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Услуги детских центров развития подорожали в Казахстане. В каком регионе цены выросли сильнее всего и сколько казахстанские семьи потратили денег на дошкольное образование, рассказали аналитики Finprom.

Дать хорошее образование своему ребенку – одна из главных задач для родителей. Однако перед тем, как отправлять своих детей в школу, нужно сначала дать ему дошкольное образование, а оно, по данным аналитиков, сильно подорожало с начала года.

За первый квартал текущего года услуги в области дошкольного воспитания и обучения в Казахстане составили порядка 150,7 млрд тенге. Это на 31,5% больше, чем было в 2021 году - 114,6 млрд тенге.

В разрезе форм собственности большая часть объема образовательных услуг пришлась на государственные предприятия – 87,9 млрд тенге. На частные компании пришлось 62,4 млрд тенге, а на иностранные – 382,6 млн тенге.

Инфографика: finprom.kz

Если смотреть на вклад образовательных центров по регионам, то получится, что больше всего услуг было оказано в Туркестанской области – 21,6 млрд тенге, что на 51,6% больше, чем годом ранее.

В тройку лидеров также вошли Алматинская область и Алматы – 15 млрд тенге и 13,7 млрд тенге соответственно. Меньше всего услуг было оказано в Северо-Казахстанской области – лишь 3,6 млрд тенге.

Столица, хоть и не отличилась общей суммой (лишь 12 млрд тенге за первый квартал 2022 года), зато показала самые высокие темпы роста объема оказанных услуг – сразу на 55% больше, чем годом ранее.

Инфографика: finprom.kz

Вместе с ростом объемов услуг детских центров, подорожала и их стоимость. По итогам июня текущего года цены выросли на 6,2% за год.

Сильнее всего рост цен ощутили жители Восточно-Казахстанкой области – цены выросли сразу на 20,8% за год. В тройку антилидеров также попали Атырауская и Кызылординская области, где стоимость услуг детских центров развития выросла на 14,6% и 14% соответственно.

Павлодарская область показала самые низкие темпы роста цен – всего на 0,7%, а Жамбылская область и Алматы вообще сохранили цены на том же уровне, на котором они были годом ранее.

Инфографика: finprom.kz

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки РК решили ужесточить требования к организациям, которые предоставляют услуги по дошкольному образованию. Изменения в требованиях позволят поднять качество детского обучения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1981193-obuchenie-doshkolyat-stalo-dorozhe-v-kazahstane/