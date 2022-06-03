Требования к детсадам ужесточат в Казахстане: глава МОН рассказал о новых правилах

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Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов опубликовал на своей официальной странице в Facebook пост, в котором рассказал о содержании приказа, который ужесточит требования к детсадам в стране.

Как рассказал Аймагамбетов, в приказе об ужесточении требований к детсадам будут присутствовать следующие пункты:

введение требования по наличию квалификации и соответствующего образования у воспитателей и иных педагогов; отход от практики, когда один воспитатель может работать с 50 детьми в течение дня. Теперь их число не должно будет превышать 25; обязательная установка видеокамер; полное соответствие санитарным нормам зданий и помещений детских садов; соответствие требованиям пожарной безопасности; управления образования будут наделены правом выехать и ознакомиться с работой детских садов и созданными условиями до размещения в них госзаказа. Для нивелирования коррупционных рисков мониторинг будет проводиться только с участием представителей ассоциации детских садов и общественников; управления образования лишаются возможности распределять госзаказ по детским садам. Будет формироваться перечень соответствующих общим требованиям детских садов, и сами родители будут выбирать детский сад в рамках сформированного списка.

Таким образом, госзаказ будет направляться в те детские сады, которые будут выбирать родители.

"По нашим прогнозам, это увеличит конкуренцию, улучшит качество работы детских садов и снизит коррупционные риски", - пояснил Аймагамбетов.

Помимо этого, министерство работает по четырем основным направлениям:

возвращение лицензирования; проведение аттестации всех детсадов, во время которой проверяются условия и качество их работы; повышение потенциала работников дошкольных учреждений и улучшение качества подготовки в колледжах и вузах; обновление содержания программ в рамках новой модели дошкольного образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972428-trebovaniya-k-detsadam-uzhestochat-v-kazahstane-glava-mon-rasskazal-o-novyh-merah/