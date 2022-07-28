Казахстанцы смогут застраховаться в ОСМС на год вперед

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Система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) действует с 2020 года, однако до сих пор не охватила всех граждан страны. Чтобы это исправить, самозанятым и неработающим казахстанцам дали возможность застраховаться в системе на год вперед. О том, как это сделать, рассказали в Фонде медицинского страхования.

Каждый казахстанец может рассчитывать на некоторый объем гарантированной медицинской помощи, однако, чтобы бесплатно получить большую часть медуслуг, необходимо быть участником системы ОСМС. На данный момент она охватывает не все население страны.

Несмотря на то, что эта система работает уже несколько лет, а взносы на нее обязательны для всех казахстанцев, порядка 3,1 млн человек до сих пор остаются незастрахованными. Причем 3 млн человек являются экономически активной частью населения.

Самый большой объем взносов происходит от наемных работников. Только за первый квартал 2022 года казахстанские работодатели произвели отчисления за своих сотрудников на сумму 76,1 млрд тенге. Но, несмотря на это, среди казахстанцев есть масса тех, кто ни разу за год не платил взносы в ОСМС. Таких, по данным аналитиков порядка 69%.

Еще 16% неплательщиков являются лицами, которые осуществляли свою деятельность по договорам гражданско-правового характера. 7% незастрахованных граждан являются бывшими наемными рабочими, которые перестали платить взносы.

Среди неплательщиков числится порядка 4% самозанятых, 3% индивидуальных предпринимателей и столько же плательщиков ЕСП, которые по каким-то причинам перестали вносить взносы в ОСМС.

Как отметила заместитель директора Департамента по работе с юридическими и физическими лицами Жанар Ботагарина, среди неплательщиков также есть безработные казахстанцы. У них есть возможность официально зарегистрироваться в Центре занятости и тогда их взносы в ОСМС будут уплачены государством.

Почему люди не платят в ОСМС

Механизм страхования заключается в том, что обратившийся за медпомощью человек, может ее получить в полном объеме только в том случае, если он делал взносы последние 12 месяцев до обращения.

Более того, уплатив взносы в ОСМС за предыдущие месяцы, казахстанец должен будет делать это ежемесячно, чтобы не потерять статус застрахованного. Как показывает практика, неработающие и самозанятые граждане просто не заинтересованы в уплате долга за прошедший период.

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Чтобы привлечь людей, отказывающихся участвовать в системе медстрахования, специально для них был разработан альтернативный вариант участия в системе ОСМС.

Вместо того, чтобы платить ежемесячно или за предыдущие месяцы, казахстанец может внести деньги сразу на год вперед. Как считают в Фонде медстрахования, это поспособствует максимальному вовлечению населения к участию в системе медстрахования.

Вместе с тем, плательщики у которых не было просрочек, смогут делать взносы в ОСМС по-прежнему, то есть ежемесячно. В связи с подорожанием многих медицинских услуг, ежемесячная плата за возможность получить помощь в нужную минуту, может оказаться верным решением.

Стоит отметить, что изменения вступят в силу только в сентябре 2022 года, до тех пор, единственным вариантом получить весь объем бесплатных медицинских услуг это уплачивать ежемесячно необходимые взносы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1980671-kazahstantsy-smogut-zastrahovatsya-v-osms-na-god-vpered/