Медицинские услуги подорожали в Казахстане

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Лечение - это всегда удар по кошельку. Обследование, услуги специалистов и лекарства - все это может сильно подкосить в финансовом плане. А с недавних пор амбулаторные услуги еще больше выросли в цене. Насколько дороже стало лечиться в Казахстане, узнали журналисты NUR.KZ.

Несмотря на то, что в рамках обязательного социального медицинского страхования можно бесплатно воспользоваться практически всеми медицинскими услугами, многие казахстанцы идут в платные поликлиники.

Причиной может стать недоступность нужного специалиста, оборудования или лабораторных исследований в поликлинике по месту прикрепления. Хотя в идеальном варианте и эта проблема должна быстро решаться.

Как передает мониторинговое агентство EnergyProm, мартовская рекордная инфляция затронула и сферу здравоохранения. Выросли в цене не только лекарственные препараты, но и большинство медицинских услуг. В среднем по стране за месяц они стали дороже на 3,5%. С начала 2022 года этот показатель равен 6,1%, а по сравнению с прошлым 2021 годом - 9,7%.

Если смотреть на рост цен по регионам, то лишь в четырех регионах цены на амбулаторные услуги за прошедший месяц не выросли:

Актюбинская область;

Атырауская область;

Карагандинская область;

Шымкент.

Жителям других областей в этом плане повезло меньше. Сильнее всего подорожание медицинских услуг почувствовали на себе жители Акмолинской области - сразу на 9,5% за месяц. С ростом цен столкнулись и жители Алматинской области (7,7%), и сами алматинцы (6,1%).

В годовой динамике больше всего выросли цены в Туркестанской области - на 22,2%.

Инфографика: energyprom.kz

Какие медицинские услуги выросли в цене

Среди медицинских услуг больше всего подорожал первичный прием у врача. За месяц цены выросли на 4,3%, а за год - на 12,4%. Также показали рост цен и без того дорогие стоматологические услуги. За месяц цены на них выросли на 3,4%, но вот в годовом разрезе рост не такой большой - всего 7,8%.

Прием у врачей-специалистов стал дороже на 2,4%, а услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 3%. В месячном разрезе данный рост не такой большой, как например у стоматологических услуг, однако в годовой динамике цифры совершенно другие - данные услуги подорожали сразу на 12,2% и 8,6%.

Инфографика: energyprom.kz

Стоимость медицинских услуг по регионам

В марте нашим гражданам за первичный прием врача приходилось платить в среднем около 3,9 тысячи тенге. Но самый дорогой прием был у жителей Атырау, там данная услуга стоила 5,2 тысячи тенге. Дешевле всего первичный прием стоил жителям города Туркестан - всего 2,4 тысячи тенге.

УЗИ брюшной полости в среднем по стране стоило 4,3 тысячи тенге. Самые высокие цены оказались в Актау - 5 759 тенге, а самые низкие в Актобе - 2 703 тенге.

Подорожали и анализы. Так, общий анализ крови в марте стоил в среднем 1 404 тенге, однако жителям Усть-Каменогорска приходилось платить больше - 1 809 тенге. В Талдыкоргане сдать кровь на анализы оказалось дешевле всего - 863 тенге.

Общий анализ мочи казахстанцам обходился в среднем в 777 тенге. Дороже всего данный анализ стоил жителям Шымкента - 878 тенге, а дешевле всего жителям Семея - 687 тенге.

Инфографика: energyprom.kz

Данный рост можно в какой-то мере назвать рекордным. Например, в 2020 году, в разгар пандемии, рост цен на медицинские услуги достигал отметки 7,5%, а в 2021 году цены выросли на 7,4%, что меньше текущих показателей.

Последнее резкое подорожание, которое оказалось бы выше текущего, было в 2016 году. Тогда цены на медицинские услуги выросли на целых 27,9%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1968865-meditsinskie-uslugi-podorozhali-v-kazahstane/