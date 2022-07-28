О финансовых пирамидах под видом онлайн-игр предупредили казахстанцев

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Мошенники постоянно придумывают сотни способов украсть деньги у простых людей. В этот раз под удар попали геймеры. В интернете стали появляться финансовые пирамиды под видом онлайн-игр. Что они из себя представляют и как в них можно потерять деньги, рассказали эксперты медиа-портала FinGramota.

Пирамидостроители вновь активизировались. Теперь они стали использовать развлекательный формат, чтобы завлечь как можно больше людей в свои схемы. Они придумали так называемые экономические или инвестиционные онлайн-игры, в которых геймеры якобы могут получить высокий доход и затем вывести свои средства.

Как отмечают эксперты, возрастных ограничений в таких играх никаких нет, а потому их жертвами могут стать даже школьники.

Как работают геймерские пирамиды

Создатели игровых финансовых пирамид, кажется, нашли действенный способ украсть чужие деньги. Дело в том, что многие онлайн-игры подразумевают собой вливание денежных средств, но это, как правило, обоснованно геймплейными механиками.

В геймерских пирамидах же нет интересного геймплея, а единственная причина по которой предлагают платить деньги – теоретическая возможность в будущем их вернуть и даже с бонусом. К тому же, создатели таких пирамид используют другие привычные для онлайн-игроков схемы, вроде вознаграждения за приглашение друзей в игру.

В таких условиях распознать в онлайн-игре не просто развлечение, а самую настоящую финансовую пирамиду очень сложно. Главное отличие – настоящие онлайн-игры не будут обещать игрокам реальный заработок, а плата в них происходит или единожды при покупке игры или же по подписке.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В геймерской пирамиде все немного по-другому. Одной из таких игр, как сообщают эксперты, является «Веселые рыбаки». Авторы игры прямо пишут, что данный проект «создан, как минимум, чтобы улучшить ваше материальное положение». И сразу же для начала игры необходимо начать вливать деньги.

Игроку необходимо покупать рыбаков, которые отличаются своей стоимостью, сроком службы и своей «доходностью». Рыбаки ежедневно рыбачат, а игрокам необходимо постоянно продавать улов.

Таким образом накапливаются виртуальные деньги, которые, как заявляют авторы «игры», можно будет обменять на реальные и вывести их. Такого, естественно, на самом деле не происходит. Потраченные геймером деньги на рыбаков оседают в карманах мошенников.

Почему онлайн-игры с выводом средств являются пирамидами

Априори экономическая игра, в которой вам предлагают не только поиграть, но и заработать реальные деньги, привлекая других участников – это чистой воды мошенничество. Естественно, такой механизм можно увидеть во многих других играх, однако ни один честный разработчик не будет обещать игрокам настоящий заработок.

Есть несколько признаков того, что онлайн-игра является финансовой пирамидой:

игрок вкладывает в нее свои деньги с надеждой в будущем их вернуть в полном объеме или даже заработать на этом;

участник игры должен пригласить других людей, чтобы заработать на них реальные деньги;

нет информации о разработчике – на сайте нет контактных телефонов и юридического адреса;

плохой дизайн сайта, нет четкой структуры разделов, для расчетов используются анонимные сервисы;

используются в основном электронные кошельки для того, чтобы «вывести» деньги;

цикл жизни таких пирамид короткий – несколько месяцев. Таким образом организаторы финпирамид пытаются снизить вероятность их обнаружения правоохранительными органами.

Как и в случае с обычными финансовыми пирамидами в реальном мире, и на геймерские есть управа. Если вы столкнетесь с такими финансовыми пирамидами в виде онлайн-игр, то обратитесь в Агентство по развитию и регулированию финансового рынка РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1980640-o-finansovyh-piramidah-pod-vidom-onlayn-igr-predupredili-kazahstantsev/