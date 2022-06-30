Алматы оказался одним из самых дешевых городов мира для иностранцев

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В рейтинге городов мира по стоимости проживания для иностранцев южная столица оказалась в конце списка. Таким образом Алматы был признан одним из самых дешевых городов в мире. О том, на каком он месте и с кем делит лавры дешевизны, узнали журналисты NUR.KZ.

Трудовых мигрантов, которые официально работают в Казахстане, достаточно много – по состоянию на 1 июня их численность превысила 16 тысяч человек. И как показывает практика, для них довольно выгодно жить и работать в Алматы.

Согласно рейтингу «Cost of Living City Ranking», который опубликовала консалтинговая компания Mercer, Алматы оказался одним из самых дешевых городов в мире для проживания иностранных специалистов.

Всего в рейтинге участвовало 227 городов, а подсчет в нем идет от самых дорогих до самых дешевых. Алматы занял 219 место. Помимо южной столицы, дешевизной отличились также Ташкент (221 место), Бишкек (226 место) и столица Турции – Анкара (227 место).

В десятку самых дешевых городов также вошли:

Алжир – 218 место;

место; Тунис – 220 место;

место; Стамбул – 222 место;

место; Карачи – 223 место;

место; Исламабад – 224 место;

место; Душанбе – 225 место.

В десятку лидеров по дороговизне вошли сразу четыре швейцарских города:

Цюрих – 2 место;

место; Женева – 3 место;

место; Базель – 4 место;

место; Берн – 5 место.

А самым дорогим для проживания иностранцев городом в мире был признан Гонконг. В топ-10 также вошли: Тель-Авив, Нью-Йорк, Сингапур, Токио и Пекин.

Такой рейтинг самых дорогих и дешевых городов для переезда составляется ежегодно. Исключением был лишь 2021 год, тогда из-за пандемии COVID-19 было решено не проводить исследования.

Города оцениваются по стоимости более чем 200 товаров и услуг, среди которых стоимость аренды жилья, общественного транспорта, еды, одежды и развлечений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1976308-almaty-okazalsya-odnim-iz-samyh-deshevyh-gorodov-mira-dlya-inostrantsev/