Курятина может стать самым популярным мясом в мире к 2030 году

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Курятина может стать самым популярным мясом и источником белка № 1 в мире в ближайшие годы. Эксперты считают, что к 2030 году мировое потребление курятины составит 41% от всего потребления мяса, передает Bloomberg.

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На протяжении долгого времени любимым блюдом мясоедов был говяжий стейк. Общество богатело. Люди постепенно вносили разнообразие в свой рацион, покупая больше говядины. Однако сейчас тенденция изменилась. Специалисты ожидают, что в 2022 году мировое потребление курятины достигнет 98 млн тонн, что вдвое превышает показатели 1999 года.

Согласно данным правительства США, это более чем в три раза превышает темпы роста потребления свинины и в десять раз — темпы роста потребления говядины. Согласно прогнозам, к 2030 году мировое потребление курятины составит 41% от всего потребления мяса. Менее чем через десять лет курятина станет основным источником белка для большинства людей в мире.

Благодаря достижениям генетиков стоимость выращивания цыплят сильно снизилась за последние несколько десятков лет. Сейчас птица готова к забою всего через шесть недель после вылупления из яйца. Переход на птицеводство в таких странах, как Бразилия и Китай, ускоряется. Инфляция делает красное мясо слишком дорогим для большей части населения мира. А хаос в продовольственных цепочках, вызванный пандемией и войной на территории Украины, только усилил эту тенденцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1973343-kuryatina-mozhet-stat-samym-populyarnym-myasom-v-mire-k-2030-godu/