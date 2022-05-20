Стоит ли ждать роста цен на электронику в Казахстане в 2022 году

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Геополитическая ситуация в 2022 году сильно повлияла на экономику Казахстана. Под удар попал и рынок электроники. Хотя поставщики ожидали роста цен и дефицита товаров, у экспертов на этот счет более позитивные прогнозы, передает корреспондент NUR.KZ.

После начала конфликта между Россией и Украиной, перед представителями бизнеса встал вопрос - как работать дальше? Старые логистические цепочки были нарушены, а санкционное противостояние России и Запада несет риски и для Казахстана.

В еще более сложной ситуации оказались игроки на рынке электроники. Дело в том, что этот сектор экономики является очень импортозависимым. Любые проблемы с доставкой товара могут привести к дефициту электроники и росту цен. О том, стоит ли ожидать подорожания или возможной нехватки техники, рассказал эксперт компании Evrika Владимир Татаринов.

По его словам, риски дефицита на рынке электроники в основном были связаны с нарушением прежних цепочек поставок. Значительная часть грузов доставлялась через российские порты или автотраками через Европу.

Из-за санкций поставщикам пришлось останавливать транзит через Россию. Таким образом, дефицита техники и ее подорожание ожидали еще в марте, однако ситуацию сумели взять под контроль.

Дефицита не предвидится

Причина, по словам эксперта, кроется в том, что рынок электроники сумел адаптироваться к сложной геополитической ситуации. До 70-75% продукции, реализуемой в Казахстане, хранится на складах поставщиков здесь же, в стране. К тому же, часть товара торговые сети получают на условиях поставки DDP и CIP - поставщики обязуются привозить товар самостоятельно.

Также следует учитывать тот факт, что санкции, введенные в отношении России, никак не повлияли на логистические цепочки из Китая. Стоимость тарифов и транзитное время у этого направления не только не выросли, но и заметно снизились.

Как отмечает эксперт, опасения по поводу прекращения поставок из России и Европы также не сбылись. Товары из России доставляются без проблем, и дефицита электроники казахстанский рынок не ощущает.

Что касается европейских товаров, то здесь компании сумели быстро среагировать и закупили товар по старым ценам. Рост тарифов на 30-50% на товары из Европы обуславливался резким падением стоимости тенге, однако последующий рост и укрепление национальной валюты стабилизировали ситуацию.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новые возможности для отечественных компаний

С другой стороны, у Казахстана есть сложности с собственным автопарком грузовиков. До санкций страна сильно полагалась на белорусские и российские автотраки, но сейчас машины с номерами этих стран не запускают на территорию ЕС.

Альтернативой являются казахстанские и кыргызские грузовики, но их количество слишком мало, чтобы покрыть все потребности рынка. Однако и здесь начались некоторые сдвиги. Отечественные логистические компании постепенно увеличивают собственный автопарк.

Для Казахстана это означает создание независимой и более развитой по сравнению с той, что есть сейчас, логистической системы,

Подытоживая, эксперт замечает, что ожидаемого острого дефицита электроники в стране не случилось и теперь вряд ли стоит его ожидать. Судя по всему, данная ситуация не сильно повлияет на рост цен, а стабилизация тенге только поспособствует сохранению старых.

Геополитическая ситуация не сильно повлияла и на поставки товаров, а на смену нарушенным логистическим цепочкам быстро пришли новые. Сейчас любой товар - от холодильника до последнего айфона - без проблем приходит в Казахстан.

К тому же, как выяснилось, мелкая и дорогая техника всегда доставлялась в страну авиасообщением, а с этим видом транспорта у Казахстана нет никаких проблем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1970195-stoit-li-zhdat-rosta-tsen-na-elektroniku-v-kazahstane-v-2022-godu/