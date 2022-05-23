По жителям каких регионов Казахстана сильнее всего ударила инфляция

Весна 2022 года отличилась резким ростом цен на большинство товаров и услуг в Казахстане. Как выяснилось, сильнее всего инфляция ударила по кошелькам жителей Туркестанской области. В каких еще регионах страны ощущался сильный рост цен, узнали журналисты NUR.KZ.
Как показывает официальная статистика, вслед за "дорогим" мартом пролетел еще более "дорогой" апрель. Годовая инфляция составила 13,2% (против 12% в марте).
Ранее мы писали о том, какие товары и услуги в апреле подорожали сильнее всего. Сейчас же речь пойдет о жителях, которые столкнулись с ростом цен.
Как сообщает Национальный Банк РК, в разрезе регионов годовая инфляция ускорилась везде. С самым большим ростом цен столкнулись жители Туркестанской области – там годовая инфляция составила 15,5%.
Жители столицы оказались на втором месте этого антирейтинга – рост цен в Нур-Султане составил 14%. Третье место ушло жителям Мангистауской области с показателем инфляции 13,9%.
Жителям Атырауской области повезло больше всего: годовая инфляция составила всего 12%. Чуть повыше показатели оказались у: Западно-Казахстанской области – 12,2%, Кызылординской и Алматинской областей – по 12,4%.
Самую высокую годовую инфляцию показал продовольственный сектор – 17,9% в среднем по стране. Однако для жителей Туркестанской области этот показатель оказался значительно выше – 21,3%.
Годовая непродовольственная инфляция в апреле 2022 года составила 11,1% в среднем по стране. Однако по регионам есть показатели повыше. Сразу в трех регионах этот показатель достиг 12,4% в:
- Туркестанской области;
- Восточно-Казхастанской области;
- Нур-Султане.
Рынок услуг показал самую низкую годовую инфляцию – всего 8,9% по стране. Это единственный сектор, где показатели инфляции в Туркестанской области уступили первое место другому региону. Его заняла Восточно-Казахстанская область – 10,8%. Туркестанская область заняла второе место с годовой инфляцией в 10,3%.
Апрель показал не только рекордную годовую инфляцию. Среднемесячная инфляция 2022 года оказалась самой высокой среди показателей за последние пять лет. Среди всех 17 регионов среднемесячная инфляция в апреле текущего года составила 2% против средних 0,6% за последние пять лет.
Причем, как в случае с годовой инфляцией, здесь также первое место заняла Туркестанская область – 3% (против 0,5% за последние пять лет). Следом идет Мангистуская область с показателем среднемесячной инфляции 2,9% (предыдущие пять лет показывали инфляцию в 0,7%).
Третье место в среднемесячной инфляции заняла Восточно-Казахстанская область с показателем 2,6% против 0,5% за последние пять лет.
Самая низкая среднемесячная инфляция была в Шымкенте – всего 1,2%, что, впрочем, ненамного выше среднего показателя за последние пять лет – 0,9%.
Апрель вышел довольно "дорогим" для кошельков казахстанцев месяцем. Подводя итог, можно смело утверждать, что сильнее всего рост цен ощутили на себе жители Туркестанской области. Сохранится ли данная тенденция в мае – покажет время.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1970629-po-zhitelyam-kakih-regionov-kazahstana-silnee-vsego-udarila-inflyatsiya/