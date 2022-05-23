По жителям каких регионов Казахстана сильнее всего ударила инфляция

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Весна 2022 года отличилась резким ростом цен на большинство товаров и услуг в Казахстане. Как выяснилось, сильнее всего инфляция ударила по кошелькам жителей Туркестанской области. В каких еще регионах страны ощущался сильный рост цен, узнали журналисты NUR.KZ.

Как показывает официальная статистика, вслед за "дорогим" мартом пролетел еще более "дорогой" апрель. Годовая инфляция составила 13,2% (против 12% в марте).

Ранее мы писали о том, какие товары и услуги в апреле подорожали сильнее всего. Сейчас же речь пойдет о жителях, которые столкнулись с ростом цен.

Как сообщает Национальный Банк РК, в разрезе регионов годовая инфляция ускорилась везде. С самым большим ростом цен столкнулись жители Туркестанской области – там годовая инфляция составила 15,5%.

Жители столицы оказались на втором месте этого антирейтинга – рост цен в Нур-Султане составил 14%. Третье место ушло жителям Мангистауской области с показателем инфляции 13,9%.

Жителям Атырауской области повезло больше всего: годовая инфляция составила всего 12%. Чуть повыше показатели оказались у: Западно-Казахстанской области – 12,2%, Кызылординской и Алматинской областей – по 12,4%.

Инфографика: Национальный банк РК

Самую высокую годовую инфляцию показал продовольственный сектор – 17,9% в среднем по стране. Однако для жителей Туркестанской области этот показатель оказался значительно выше – 21,3%.

Годовая непродовольственная инфляция в апреле 2022 года составила 11,1% в среднем по стране. Однако по регионам есть показатели повыше. Сразу в трех регионах этот показатель достиг 12,4% в:

Туркестанской области;

Восточно-Казхастанской области;

Нур-Султане.

Рынок услуг показал самую низкую годовую инфляцию – всего 8,9% по стране. Это единственный сектор, где показатели инфляции в Туркестанской области уступили первое место другому региону. Его заняла Восточно-Казахстанская область – 10,8%. Туркестанская область заняла второе место с годовой инфляцией в 10,3%.

Инфографика: Национальный банк РК

Апрель показал не только рекордную годовую инфляцию. Среднемесячная инфляция 2022 года оказалась самой высокой среди показателей за последние пять лет. Среди всех 17 регионов среднемесячная инфляция в апреле текущего года составила 2% против средних 0,6% за последние пять лет.

Причем, как в случае с годовой инфляцией, здесь также первое место заняла Туркестанская область – 3% (против 0,5% за последние пять лет). Следом идет Мангистуская область с показателем среднемесячной инфляции 2,9% (предыдущие пять лет показывали инфляцию в 0,7%).

Третье место в среднемесячной инфляции заняла Восточно-Казахстанская область с показателем 2,6% против 0,5% за последние пять лет.

Самая низкая среднемесячная инфляция была в Шымкенте – всего 1,2%, что, впрочем, ненамного выше среднего показателя за последние пять лет – 0,9%.

Инфографика: Национальный банк РК

Апрель вышел довольно "дорогим" для кошельков казахстанцев месяцем. Подводя итог, можно смело утверждать, что сильнее всего рост цен ощутили на себе жители Туркестанской области. Сохранится ли данная тенденция в мае – покажет время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1970629-po-zhitelyam-kakih-regionov-kazahstana-silnee-vsego-udarila-inflyatsiya/