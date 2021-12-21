Сколько иностранцев может быть официально трудоустроено в Казахстане

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Как менялись миграционные и трудовые показатели в текущем году, сколько иностранных специалистов привлекается ежегодно, и какой процент они составляют от общего количества сотрудников организации, читайте в материале NUR.KZ

В Казахстане ежегодно устанавливается квота на привлечение иностранных специалистов в целях защиты внутреннего рынка. В 2021 году размер такой квоты составил 0,31% к общей рабочей силе или максимум 29,3 тысячи человек.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 декабря 2021 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 15 527 иностранных граждан. Из них:

первые руководители и их заместители - 643 человека;

руководители структурных подразделений - 3 210 человек;

специалисты - 7 748 человек;

квалифицированные рабочие - 735 человек;

На сезонные работы также были привлечены 1 134 человека, а в рамках корпоративного перевода – 2 057 человек.

Между тем в Казахстане насчитывается 1 261 работодатель, использующий иностранную рабочую силу (ИРС). Но количество работающих у них граждан Казахстана составляет 97% от общей численности сотрудников.

Основными странами, из которых приезжают трудовые мигранты в Казахстан, являются Китай – 3 784 человек, Великобритания – 1 996 человек, Турция – 1 985 человек, Индия – 1 182 человек, Узбекистан – 1 138 человек.

Показатели труда и миграции

По данным Центра развития трудовых ресурсов РК, несмотря на то, что квота на привлечение иностранной рабочей силы по сравнению с прошлым годом была сокращена, в ноябре 2021 года к работе привлечено на 1,3 тысячи больше иностранцев, чем в прошлом году.

В целом в ноябре увеличилось количество трудовых договоров с иностранцами и гражданами страны, зарегистрированных в электронной системе учета, достигнув уровня в 6 млн. Предприятия так же все больше используют Единую систему учета и регистрации электронных трудовых договоров, за ноябрь их количество выросло до 218,2 тыс.

Но при этом за год увеличилось количество правонарушений относительно трудовых отношений на 2,5 тыс. случаев.

Также за год увеличилось количество пострадавших на производстве - на 28 человек. Но сократилась смертность от случаев несоблюдения безопасности на производстве - на 6 человек до 163.

Индекс производительности труда, который показывает эффективность работы того или иного предприятия, за первое полугодие вырос на 2%, но к такому же периоду 2019 года, он все-таки имеет отрицательную динамику на 0,1%

Инфографика: Центр развития трудовых ресурсов

Напомним, что за привлечение иностранцев на работу в домашнем хозяйстве без соответствующего разрешения работодатель несет юридическую ответственность. Данный вопрос регулируется статьей 519 административного кодекса, наказание работодателя (физлица) оценивается в 30 МРП или 87 510 тенге в текущем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1947702-skolko-inostrantsev-mozhet-byt-ofitsialno-trudoustroeno-v-kazahstane/