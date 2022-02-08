Цены на жилье в Казахстане искусственно завышены, заявили эксперты

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Эксперты рынка недвижимости заявили, что цены на жилье в Казахстане завышены. Аналитики считают, что квартиры могут подешеветь на 5-10% в апреле, после повышения порога достаточности для снятия пенсионных накоплений, передает КТК.

По данным телеканала, сейчас рост цен на жилье продолжается - с начала года квадратные метры уже подорожали в среднем на 3%.

Как подсчитали аналитики, больше всего подорожали квартиры в Актау - обычная полуторка стала стоить 11 миллионов вместо 7. Специалисты связывают это в первую очередь с программой по снятию пенсионных излишков.

"Наши отчисления очень сильно простимулировали. Это буквально встряхнуло хорошо рынок недвижимости по всему Казахстану. Но, так как наша область является более индустриальным районом, у нас все связано с добычей, геологией, разработкой энергоносителя. Это сильно, конечно, простимулировало нашу область, - объяснила экономист Бибигуль Саубетова.

В тройку лидеров по росту цен вошел еще один западный регион - Актобе. Здесь, по данным телеканала, квартиры подорожали более чем на треть. При этом на спрос это особо не повлияло, он остается высоким. Риелторы отмечают, что жилье в Актобе стали покупать и жители других областей.

"Не только жители города Актау, также жители города Атырау. И мы у них периодически, чтобы понять картину в целом, мы спрашивали: почему так? Они говорят: «Так у вас очень дешево». Нет большой культуры, скажем так, инвестирования наших граждан во что-то дополнительное, в какие-то фондовые рейтинги, какая-то финансовая грамотность. Соответственно, мы идем и вкладываем деньги в недвижимость", - заявил директор агентства недвижимости Берик Беккужин.

В Уральске и вовсе наблюдается дефицит жилья, что тоже влияет на его стоимость - даже однокомнатная квартира в старом доме обойдется жильцам в 12 миллионов тенге. В новостройках квартиры еще дороже.

"Несмотря на то, что строится, его строят мало. Если мы берем Актобе, Алматы, еще где-то. Вот особенно Актобе – показательный пример. Город больше, а цены дешевле. Потому что там начали строить раньше, и рынок уже перенасыщен количеством квадратных метров. А у нас активно начали строить года 3-4 назад", - объясняет руководитель агентства недвижимости Уральска Сайлаубек Ескалиев.

По данным телеканала, в Петропавловске даже за комнату в общежитии теперь просят едва ли не как за полноценную квартиру. Цены на такое жилье взлетели в полтора раза. Но здесь покупатели не готовы переплачивать за квадратные метры.

"Продавцы искусственно завышают стоимость цен на свою недвижимость, но их не покупают – по той самой причине, что все-таки приходится немножко доплачивать своими собственными средствами. Эти цены недостижимы на этот вид недвижимости. Из-за этого продажи не увеличиваются. Как говорится о том, что, если я поднял стоимость, это не значит, что я продал", - отмечает директор агентства по недвижимости Петропавловска Елена Молодовская.

Самым стабильным по итогам года оказался Кокшетау. Здесь жилье почти не подорожало - в среднем один квадратный метр стоит 300 тысяч тенге.

Самая дорогая недвижимость по-прежнему в Алматы, где квадратный метр доходит уже до 600 тысяч тенге.

Эксперты утверждают, что ближе к лету цены временно застынут в связи с тем, что порог достаточности пенсионных накоплений увеличится почти в два раза и излишков у многих уже не будет.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955032-tseny-na-zhile-v-kazahstane-iskusstvenno-zavysheny-zayavili-eksperty/