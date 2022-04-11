Почему онлайн-магазины убрали статистику об изменении цен, рассказал эксперт

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Некоторые онлайн-площадки для покупки товаров внесли изменения в свою систему, из-за которых покупатели не могут сравнить старые и новые цены. О том, почему было принято такое решение и как это может повлиять на казахстанцев, читайте в материале NUR.KZ.

Маркетплейсы – это специальные онлайн-платформы для продажи товаров и услуг.

В начале марта 2022 года в специальных сообществах и групповых чатах российских онлайн-продавцов появилась петиция, в которой они просили популярные маркетплейсы убрать данные о динамике цен на товары.

В результате при посещении некоторых площадок покупатели, включая казахстанцев, не могут отслеживать удорожание или удешевление того или иного товара.

О том, почему были приняты подобные меры, рассказала генеральный директор маркетплейса Ozon в Казахстане Мольдер Рысалиева.

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Отключение статистики увеличивает продажи

Согласно сообщению гендиректора Ozon в Казахстане, тестирование виджета "График динамики цен" данного маркетплейса проводилось с конца прошлого года на небольшой группе клиентов.

А просьбы от предпринимателей выключить статистику изменений стали поступать позже, в период валютных колебаний. Это было связано с тем, что продавцы приспосабливались к изменениям закупочных цен и стоимости перевозок.

"Частое изменение цен на графиках могло вызвать тревогу у покупателей и, как следствие, негативно сказаться на продажах предпринимателей.

Поэтому мы пошли навстречу продавцам, ведь от их стабильной работы зависит разнообразие ассортимента для самих покупателей", – сообщает Мольдер Рысалиева.

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Контроль за повышением цен сохраняется

Принятые меры позволили предпринимателям сохранить продажи и способствовали активизации потребителей.

В свою очередь, такая мера не станет причиной необоснованного завышения продавцами цен на площадке выше среднерыночных. Маркетплейсы сообщают, что интересы потребителей так же будут защищаться в условиях валютных колебаний.

"Если цена завышается более чем в 2 раза от среднерыночной, то такой товар отправляется в “карантин”.

Пока товар находится в карантине, он будет недоступен для продажи, пока продавец не снизит цены", – сообщает Мольдер Рысалиева, генеральный директор маркетплейса Ozon в Казахстане.

Поэтому для защиты интересов казахстанцев маркетплейс регулярно мониторит цены на площадке, в первую очередь на социально значимые товары, и пресекает необоснованные повышения.

Напомним, что онлайн-покупки имеют свои риски, которые необходимо учитывать покупателям.

Поэтому казахстанцам рекомендуется пользоваться только официальными маркетплейсами и соблюдать правила защиты от мошенников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1964188-pochemu-onlayn-magaziny-ubrali-statistiku-ob-izmenenii-tsen-rasskazal-ekspert/