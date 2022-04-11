Почему онлайн-магазины убрали статистику об изменении цен, рассказал эксперт

Некоторые онлайн-площадки для покупки товаров внесли изменения в свою систему, из-за которых покупатели не могут сравнить старые и новые цены. О том, почему было принято такое решение и как это может повлиять на казахстанцев, читайте в материале NUR.KZ.
Маркетплейсы – это специальные онлайн-платформы для продажи товаров и услуг.
В начале марта 2022 года в специальных сообществах и групповых чатах российских онлайн-продавцов появилась петиция, в которой они просили популярные маркетплейсы убрать данные о динамике цен на товары.
В результате при посещении некоторых площадок покупатели, включая казахстанцев, не могут отслеживать удорожание или удешевление того или иного товара.
О том, почему были приняты подобные меры, рассказала генеральный директор маркетплейса Ozon в Казахстане Мольдер Рысалиева.
Отключение статистики увеличивает продажи
Согласно сообщению гендиректора Ozon в Казахстане, тестирование виджета "График динамики цен" данного маркетплейса проводилось с конца прошлого года на небольшой группе клиентов.
А просьбы от предпринимателей выключить статистику изменений стали поступать позже, в период валютных колебаний. Это было связано с тем, что продавцы приспосабливались к изменениям закупочных цен и стоимости перевозок.
"Частое изменение цен на графиках могло вызвать тревогу у покупателей и, как следствие, негативно сказаться на продажах предпринимателей.
Поэтому мы пошли навстречу продавцам, ведь от их стабильной работы зависит разнообразие ассортимента для самих покупателей", – сообщает Мольдер Рысалиева.
Контроль за повышением цен сохраняется
Принятые меры позволили предпринимателям сохранить продажи и способствовали активизации потребителей.
В свою очередь, такая мера не станет причиной необоснованного завышения продавцами цен на площадке выше среднерыночных. Маркетплейсы сообщают, что интересы потребителей так же будут защищаться в условиях валютных колебаний.
"Если цена завышается более чем в 2 раза от среднерыночной, то такой товар отправляется в “карантин”.
Пока товар находится в карантине, он будет недоступен для продажи, пока продавец не снизит цены", – сообщает Мольдер Рысалиева, генеральный директор маркетплейса Ozon в Казахстане.
Поэтому для защиты интересов казахстанцев маркетплейс регулярно мониторит цены на площадке, в первую очередь на социально значимые товары, и пресекает необоснованные повышения.
Напомним, что онлайн-покупки имеют свои риски, которые необходимо учитывать покупателям.
Поэтому казахстанцам рекомендуется пользоваться только официальными маркетплейсами и соблюдать правила защиты от мошенников.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1964188-pochemu-onlayn-magaziny-ubrali-statistiku-ob-izmenenii-tsen-rasskazal-ekspert/