В Казахстане увеличены размеры грантов и заработных плат

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С 7 февраля текущего года были внесены изменения в некоторые нормативные правовые акты в целях увеличения эффективности мер занятости. Изменения в основном коснулись молодых людей и социально уязвимых слоев населения. Все подробности в материале NUR.KZ.

Специалисты Министерства труда и социальной защиты населения РК сообщили, что в рамках исполнения поручений главы государства были внесены изменения в:

Приказ министра здравоохранения и социального развития РК «О некоторых вопросах содействия занятости населения».

Изменения предусматривают увеличение размеров грантов на развитие бизнеса, выдаваемых молодежи и социально уязвимым слоям населения, до 400 МРП (1,2 млн тенге в текущем году).

Напомним, что молодежью в Казахстане считаются лица от 14 до 29 лет. А к социально-уязвимым слоям населения относятся лица с инвалидностью, пенсионеры, многодетные матери, неполные семьи и другие.

Планируется выдать гранты 20 тыс. человек, что позволит обеспечить молодежь и социально уязвимые слои населения первоначальными средствами для открытия своего дела.

Правила организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе.

Согласно нововведениям увеличатся заработные платы молодых специалистов, принимающих участие в государственных программах «Молодежная практика» и «Первое рабочее место», до 30 МРП (91 890 тенге в 2022 году).

Также увеличатся сроки участия в программе "Молодежная практика" до 12 месяцев, а в госпроекте «Первое рабочее место» - до 18 месяцев. В этом проекте примут участие не менее 3 тыс. человек в 2022 году. На молодежную практику планируется направить не менее 22 тыс. человек.

Все это должно содействовать успешной адаптации в полученной профессии и закреплению на рабочем месте молодежи.

Напомним, что такие проекты, как «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений», помогут получить рабочее место тем гражданам до 29 лет, которые недавно завершили обучение или не имеют опыта работы по специальности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1955288-v-kazahstane-uvelicheny-razmery-grantov-i-zarabotnyh-plat/