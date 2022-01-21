Почти 80% денег со своих карт казахстанцы тратят без обналичивания

Иллюстративное фото: Pixabay

За 2021 год количество безналичных платежей увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым периодом. Какие формы безналичных расчетов предпочитают казахстанцы, читайте в материале NUR.KZ.

Согласно исследованию мониторингового агентства Ranking.kz, за январь-ноябрь 2021 года объем безналичных платежей на территории Казахстана достиг 64,3 трлн тенге. По сравнению с 2020 годом он увеличился в 2,1 раза.

Доля безналичных платежей от общего оборота по платежным картам за год выросла с 66,7% до 77,6%.

Объем обналиченных средств за одиннадцать месяцев прошлого года составил 18,6 трлн тенге (всего на 24% больше, чем годом ранее).

Инфографика: Ranking.kz

Наиболее популярные формы безналичных расчетов

Казахстанцы чаще совершают безналичные платежи через интернет и мобильные телефоны. Таким способом с января по ноябрь 2021 года было произведено платежей на сумму 53,5 трлн тенге (в 2,2 раза больше, чем в 2020 году).

Через POS-терминалы (устройство для приема платежей по банковским картам и с возможностью бесконтактной оплаты) граждане совершили платежей на сумму 10,7 трлн тенге (почти в 2 раза больше, чем в 2020 году).

На прочие безналичные операции пришлось лишь 111,2 млрд тенге. Это на 14% меньше, чем годом ранее.

Инфографика: Ranking.kz

В каком регионе страны большего всего используют "безнал"

Больше всего безналичных платежей было совершено в Алматы. За 11 месяцев 2021 года их сумма составила 27,8 трлн тенге или 43,3% от общего объема по стране.

В столице за этот же период безналичных платежей принято 7,7 трлн тенге, в Шымкенте - 4,4 трлн тенге.

На эти три мегаполиса пришлось 6 из 10 тенге безналичных расчетов.

Самый маленький объем безналичных расчетов был зафиксирован в Северо-Казахстанской области- всего 500 млн почти за весь год.

Алматы тем временем практически полностью перешел на "безнал" - здесь наблюдается самая большая доля безналичных платежей от всего оборота по картам - 87%. В Нур-Султане и Шымкенте на долю безналичных платежей приходится 78,4% и 77,3% от общего оборота, соответственно.

Самая маленькая доля безналичных платежей в Северо-Казахстанской области - 57,9%. Тем не менее, больше половины денег со своих карт жители региона все равно тратят, не обналичивая.

Инфографика: Ranking.kz

Напоминаем, что есть несколько универсальных способов, чтобы обезопасить свои мобильные платежи и онлайн-покупки в интернете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1952361-pochti-80-deneg-so-svoih-kart-kazahstantsy-tratyat-bez-obnalichivaniya/