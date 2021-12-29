Как казахстанцам не потратить все деньги в новогодние праздники

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Подготовиться к Новому году таким образом, чтобы встретить его весело и не растратить все свои финансы, вполне возможно. Как это сделать да еще и подзаработать в преддверии праздника, читайте в материале NUR.KZ.

Как во время новогодних праздников не потратить все имеющиеся деньги, рассказали специалисты обучающего медиапортала Fingramota.kz.

Финансовые эксперты предлагают начать с составления списка расходов.

После оценки своих финансовых возможностей, составляем список покупок. И строго придерживаемся намеченного плана, не выходя за рамки бюджета.

Совершаем покупки только с готовым списком и с запланированной суммой денег. Кредитные карты, с помощью которых можно взять деньги в долг у банка, желательно оставить дома.

На акции и распродажи смотрим скептически, не всегда маркетинговые уловки выгодны для кошелька. Всегда сравниваем цены на аналогичные товары в других магазинах.

Готовим не подарки, а впечатления

При ограниченном бюджете всегда можно сделать подарки своими руками. Также можно собрать праздничную коробку с полезными и универсальными вещами.

Не столь важны вещи, как впечатления, которые мы можем подарить. Можно организовать игру, своего рода квест, в ходе которого друзья или близкие будут искать спрятанные от них подарки. Распространенная игра "Тайный Санта" тоже может разнообразить стандартное вручение подарков.

Планируем праздничное меню

Как бы то ни было, но эпидемиологическая ситуация складывается так, что лучше встретить наступающий год дома, в кругу семьи.

Поэтому предварительно составленный список праздничного меню значительно облегчит хлопоты хозяек. А если в оформлении праздника и сервировке стола будут участвовать родственники и дети, то торжество будет организовано быстро и весело.

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Подводим итоги уходящего года

Когда заканчивается какой-либо период, особенно если за плечами остался целый календарный год, людям свойственно подводить итоги и строить планы.

Что было запланировано и получилось ли эти планы осуществить? Удается ли встречать новый год без долгов? Возможно, остались неоплаченными обязательства по коммунальным платежам, налогам или кредитная задолженность.

Не помешает провести ревизию своих финансов. Можно взять выписку со своего счета или просто сложить все полученные за год доходы и посчитать оставшуюся сумму. Удалось ли что-то скопить или даже преумножить?

Если к концу года финансовый план выполнен, сокращены ненужные расходы и собрана финансовая "подушка безопасности", значит, под семейный бюджет подведен прочный фундамент.

Особенно полезно составлять список финансовых привычек и стараться не отказываться от них ни при каких обстоятельствах.

Как подзаработать в преддверии праздника

Если же в уходящем году траты съедали весь бюджет и на празднование и подарки осталось совсем немного денег, можно использовать несколько предновогодних лайфхаков.

Превратить хобби в деньги. Тематические сладости и елочные сувенирные игрушки всегда пользуются спросом в новогодние праздники.

Стать Дедом Морозом или Снегурочкой. Услуги аниматоров для детей в самый волшебный праздник всегда очень востребованы.

Устроить сказочную фотоссесию. При наличии профессиональной камеры и умении делать красивые снимки, можно подзаработать в качестве фотографа.

Доставить подарки или еду. При наличии транспорта и свободного времени, заработать можно с помощью доставки новогодних подарков или продуктов.

Ранее мы рассказывали о том, как проследить, куда уходят деньги и о распространенном в мире способе экономии. Возможно, описанные советы также помогут желающим научиться экономить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1949122-kak-kazahstantsam-ne-potratit-vse-dengi-v-novogodnie-prazdniki/